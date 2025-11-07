الجمعة 07 نوفمبر 2025
نقابة التشكيليين تفتتح غدا معرض "آدم 2" بدار الأوبرا

أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين، برئاسة الفنان طارق الكومي، الاستعداد لافتتاح معرض الجديد الذي تحت عنوان "آدم 2"، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء غد السبت الموافق 8 نوفمبر.

ويأتي المعرض ليجمع تحت مظلته نخبة من الفنانين المصريين أصحاب الرؤى والخطى المتميزة في الساحة الفنية، حيث يضم المعرض أعمال متنوعة في مختلف مجالات الفنون التشكيلية، ويعد المعرض فرصة هامة للجمهور والنقاد للاطلاع على التجارب المعاصرة والاتجاهات الحديثة للفن التشكيلي المصري.

ويقام المعرض في القاعة المستديرة بمقر نقابة الفنانين التشكيليين في دار الأوبرا المصرية.

 

نقابة الفنانين التشكيليين

تعد نقابة الفنانين التشكيليين من أبرز وأعرق المؤسسات الفنية التي ترعى شؤون مبدعي الفنون التشكيلية على اختلاف مجالاتها، وتلعب النقابة دور محوري في دعم الحركة التشكيلية المصرية، وذلك من خلال تنظيم المعارض والفعاليات التي تسهم في الارتقاء بالذوق العام وعرض إبداعات الأعضاء.

