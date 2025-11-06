قطع المياه في عدة مناطق بالدقهلية، السبت

18 حجم الخط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن قيام الشركة بأعمال إحلال وتجديد وتنفيذ 2 عداية على خط ٦٠٠ مم صلب بجوار المستشفى العام بالمنزلة.

وأوضحت مياه الدقهلية أن الأعمال تستدعى قطع وتخفيض المياه عن بعض المناطق

وذلك يوم السبت الموافق 8/11/2025.

وأوضحت مياه الدقهلية انقطاع المياه من الساعة 8:00 صباحا حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وأشارت إلى المناطق المستهدفة وهي التالية:

تخفيض ضغوط المياه بـ: مدينة المطرية، الوحدة المحلية بالعزيزة.

انقطاع المياه بـ "قرية البصراط، الوحدة المحلية بالعمارنة، الوحدة المحلية بالحوتة، الوحدة المحلية بالعصافرة.

وناشدت الشركة المواطنين، المصالح الحكومية، الوحدات المحلية، الهيئات المستشفيات، المخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.

