كبير الأثريين يشيد بمرممي المتحف الكبير ويطالب بتوثيق معجزاتهم منذ 2006

18 حجم الخط

عبّر الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، عن فخره العميق بجهود المرممين المصريين الذين شاركوا في تجهيز مقتنيات المتحف المصري الكبير، قائلًا بانفعال صادق على الهواء:"أنا أقبل أيدي هؤلاء الناس وأقدر رؤوسهم، لأنهم تعاملوا مع أكثر من 100 ألف قطعة أثرية منذ عام 2006."

وخلال لقائه ببرنامج "مراسي" على قناة النهار، أمسك "شاكر" بيد مدير الترميم في لفتة مؤثرة، تقديرًا لعظمة الجهد الذي بذله فريق المرممين على مدار نحو عقدين.

مركز ترميم بحجم قارة صغيرة

أوضح "شاكر" أن مركز الترميم بـ المتحف المصري الكبير هو الأكبر في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه يضم 150 خبيرًا متخصصًا في مجالات العظام والمعادن والنسيج والبردي، تعاملوا مع قطع أثرية يزن بعضها أكثر من 10 أطنان دون أن تتعرض لأي ضرر.

وأشار إلى أن هؤلاء المرممين أعادوا الحياة لمقتنيات الملك توت عنخ آمون، وعددها 5398 قطعة، بينها آثار عضوية نادرة لم تُعرض من قبل، مؤكدًا أن ما حققوه يستحق أن يُوثّق في فيلم تسجيلي عالمي يعرض حجم الإنجاز ودقته الفائقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.