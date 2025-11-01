بشائر الخير، رسائل وزير السياحة من داخل المتحف المصري الكبير

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد حدثا عالميا غير مسبوق.

وأضاف أن مصر تقدم من خلاله منارة للعالم كله بأكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة.

وقال في تصريحات على هامش حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: بالأيادي المصرية وبالتعاون مع جهات عديدة قدرنا إن إحنا نعمل حاجة العالم كله هيتكلم عنها واللي شافوه خلال الفتح التجريبي اتكلموا عنها بالفعل.

وأكد أن المتحف المصري الكبير سجل خلال فترة الافتتاح التجريبي نحو 5 آلاف زائر يوميا متوقعًا ارتفاع العدد إلى 15 ألف زائر يوميا بعد الافتتاح الرسمي أي ما يقارب 5 ملايين زائر سنويا وهو ما يمثل إضافة قوية للسياحة الثقافية في مصر

وقال أن السياحة الثقافية في مصر مختلفة عن أي مكان في العالم وحصلنا مؤخرا على جوائز في هذا المجال وكان في تقدير خاص من الرئيس لهذا النجاح ولدعم الدولة لمشروعات الآثار

وأوضح أن عدد الزوار الأجانب للمناطق الأثرية في مصر خلال عام 2025 تجاوز المليون زائر قبل شهر ونصف فقط، متوقعا استمرار الزيادة خلال الفترة المقبلة مع تسريع وتيرة بناء الفنادق وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف.

واختتم تصريحاته قائلا: مصر رائدة في هذا المجال وسباقين في التعاون مع القطاع الخاص لإدارة الأماكن الأثرية والمشروعات المرتبطة بالآثار لكن الحفاظ على الأثر هو أهم حاجة.. ولا يوجد فيه أي تهاون

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، الموافق الأول من نوفمبر 2025، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، حيث أنه من المقرر أن يُشارك في حفل الافتتاح ( ٧٩ ) وفدًا رسميًا، من بينهم ( ٣٩ ) وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

