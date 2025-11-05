قرينة الرئيس: فخورة بالإبداع المصري في افتتاح المتحف الكبير ودعم شباب المصممين

18 حجم الخط

نشرت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، تدوينة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أعربت فيها عن بالغ شكرها وتقديرها لكل من ساهم في إخراج حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي أقيم مؤخرًا، بالشكل الجمالي والراقي الذي يليق بمكانة مصر التاريخية والحضارية.

وجاء في تدوينة قرينة الرئيس: "كل الشكر والتقدير لكل من شارك في إخراج حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بهذا الجمال والرقي الذي يليق بمكانة مصر"، مشيدةً بالجهود المبذولة التي أظهرت الحفل بصورة مبهرة عكست عظمة الحدث وأهميته.

وعبرت السيدة انتصار السيسي عن فخرها العميق بكل مصمم ومبدع مصري شارك في هذا العمل العظيم، مؤكدة أنهم "أثبتم أن الإبداع المصري لا يعرف المستحيل." وأشارت إلى أن هذا الإنجاز يبرهن على القدرات الفائقة للعقول والأيادي المصرية في تقديم أعمال فنية وإبداعية عالمية المستوى.

وانتهزت قرينة الرئيس هذه الفرصة لتأكيد دعمها الكامل لشباب المصممين المصريين، الذين وصفتهم بأنهم "القادرون على الحفاظ على الهوية المصرية والأصالة الفرعونية." مشددة على أهمية دورهم في صون التراث الثقافي لمصر وتجسيده في أشكال معاصرة.

ودعت السيدة انتصار السيسي إلى توطين صناعة الأزياء بكل فخر وثقة في مصر، لتصبح هذه الصناعة "جزءًا يعكس قيم الحضارة المصرية على مر العصور." مؤكدة أن الأزياء المصرية يمكن أن تكون سفيرًا للثقافة المصرية وقيمها العريقة على الساحة العالمية.

واختتمت قرينة الرئيس تدوينتها برسالة قوية ومُلهمة، قائلة: "مصر… حضارة تبني مستقبل." لتؤكد بذلك أن الحضارة المصرية العريقة ليست مجرد تاريخ، بل هي أساس صلب لبناء مستقبل مشرق ومزدهر يعتمد على الإبداع والأصالة.

