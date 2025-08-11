نجاة الصغيرة قيثارة الشرق.. محمد عبد الوهاب أول من تبناها.. طالبت بإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية.. وهذا سر خلافها مع مصطفى أمين

نجاة الصغيرة، من مطربات الزمن الجميل، صاحبة صوت عاطفي عذب ودافئ، بدأت الغناء بتقليد أم كلثوم، فعلى مشوارها الطويل الذي انتهى بالاعتزال قدمت الأغاني الوطنية والدينية والعاطفية، فمن ينسى لها نشيد وطني الأكبر، دعاء إلهي ما أعظمك وقصيدة أيظن وساكن قصادي، قدمت إلى السينما عددا قليلا من الأفلام ليست على مستوى نجاح أغانيها وفقا لكتابات النقاد.

ولدت نجاة الصغيرة في مثل هذا اليوم 11 أغسطس عام 1938 لأب لبناني متعدد الزيجات والأبناء وأم مصرية، شقت طريقها في الغناء وهي طفلة صغيرة لم تتعد الخامسة من عمرها، غنت لأول مرة في حفلات نادي الموسيقى وتكونت فرقتها من أشقائها الخمسة ووقفت على كرسي خيرزان حتى يراها الجمهور، وأمسكت منديلا تشبها بأم كلثوم وبدأت تتمايل مع الموسيقى وتغني دور "غني يا كروان "والجماهير تصفق لها وهي تصفق معهم فأطلقوا عليها " المعجزة".

صورة تجمع بين نجاة وعبد الحليم وفريد وعبد الوهاب



كان الموسيقار محمد عبد الوهاب أول من تبنى الفنانة والمطربة نجاة فنيا، وكان من أحرص المحيطين بها على تهيئتها وتألقها فنيا، ففي عام 1949 محمد عبد الوهاب بشكوى رسمية في مركز الشرطة ضد والد نجاة، ادعى فيها أن تدريب نجاة وهي في سن صغيرة على أغاني أم كلثوم هو عرقلة للعملية الطبيعية لتنمية صوتها، وأنها ينبغي أن تترك وحدها لتتطور بشكل طبيعي.

مشوار أفلام في السينما

اتجهت نجاة الصغيرة إلى السينما عن طريق صوتها وهي طفلة فى التاسعة من عمرها حين رشحها المخرج محمود ذو الفقار وزوجته المنتجة عزيزة أمير للقيام بدور صغير في فيلم " هدية " في وقت كانوا يلقبونها بـ شبيهة أم كلثوم، لكنها لم تستمر طويلا فلم تعطِ اهتمامها للسينما قدر اهتمامها بالغناء، فقدمت فيلما واحدا كل أربع سنوات، تبعته بفيلم " الكل يغني "إخراج عز الدين ذو الفقار، فيلم محسوب العيلة عام 1950، بنت البلد إخراج حسين الصيفى.

نجاة الصغيرة في بداياتها

وكانت أول بطولة سينمائية لها في فيلم " غريبة " حيث قدمها المنتج جمال الليثي قصة عباس حسين، وكتب له السيناريو والحوار السيد بدير وأخرجه أحمد بدرخان عام 1958، شاطئ المرح، 7 أيام في الجنة، ابنتي العزيزة وانتهى مشوارها بفيلم جفت الدموع عام 1975، كما ظهرت نجاة كضيف شرف في فيلم "القاهرة في الليل" عام 1963 مع ثلاثي أضواء المسرح.

نجاة وصالح سليم في الشموع السوداء

أما أفضل وأشهر أفلام نجاة الصغيرة فهو الشموع السوداء عام 1962 الأكثر نجاحا مع اللاعب الكروي صالح سليم، إخراج عز الدين ذو الفقار، ليصبح أحد أهم مائة فيلم في تاريخ السينما المصرية، قدمت فيه نجاة أجمل أغانيها: كل شيء راح وانقضى. كلمات إسماعيل الحبروك ولحن بليغ حمدي، ايه هو ده كلمات مرسي جميل عزيز ولحن محمد الموجي، لا تكذبي كلمات كامل الشناوى ولحن محمد عبد الوهاب وخرجت منه بالكثير من الشائعات لتربط بينها وبين المخرج وصالح سليم.

مصير ناعسة وماما نور

في عام 1970 أعد الكاتب سعد الدين وهبة سيناريو فيلم بعنوان "ناعسة" وهي قصة حقيقية لمطربة في الثلاثينيات من إخراج فطين عبد الوهاب، وكانت ستغنى فيه لأول مرة من ألحان فريد الأطرش إلى جانب عبد الوهاب وبعد أيام من التصوير انسحبت نجاة من الفيلم، وفي عام 1982 عرض على نجاة الصغيرة سيناريو فيلم "حكايات ماما نور" من إخراج حسين كمال، ووضع ألحان الأغاني بليغ حمدي وإنتاج ماجد الأتاسي، وانسحبت منه أيضا رفضا للتصوير بالفيديو.

القيثارة الحزينة في الإذاعة

قدمت نجاة الصغيرة عمل إذاعي بعنوان "القيثارة الحزينة " التي كتبها يوسف السباعي وأخرجها السيد بدير، وشاركها التمثيل كمال الشناوي، وقام بالتمثيل فيه لأول مرة الشاعر نزار قباني، إضافة إلى مسلسلي سماح، بنات المدبح.



أحبها الشاعر كامل الشناوي بجنون ورفضت هي حبه لكنها استغلت حبه في كتابة الأغاني لها ومرض ومات كامل الشناوي كمدا بعد اكتشافه ما ادعاه بـ" خيانتها له"، وكتب مصطفى أمين يتهم نجاة بالتسبب في وفاة الشناوي، فلجأت نجاة إلى القضاء لاتهام مصطفى أمين بتشويه صورتها، وتوسط محمد عبد الوهاب لفض الخلاف واشترطت نجاة أن يعتذر مصطفى أمين في الجريدة فرفض، وأمام المحكمة اتهمه المحامي بالسب والقذف في حق موكلته مما خدش حيائها وسمعتها، وكان دفاع مصطفى أمين أنه تحدث عن امرأة كانت تحادث كامل في التليفون، لم يذكر اسمها وإنما هي تريد الشهرة بهذه الدعوى، فصدر الحكم ببراءة مصطفى أمين.

زواج من سجين سياسي

تزوجت نجاة الصغيرة من كمال حسني الذي كان يعمل بالعمل السياسى وتم سجنه، وصديق شقيقها عام 1955 وهي في السادسة عشر من عمرها وأنجبت ابنها الوحيد وليد ليتم بعد ذلك الطلاق، وعندما طلب كمال حسني ضم ابنه إليه بكت وقالت: المفروض أن تلغى هذه القوانين الظالمة وتعدل قوانين الأحوال الشخصية، أليست المرأة أولى بابنها، لماذا لا يعدلون القوانين، ما تكتبوا ياجماعة، هي الصحافة راحت فين.

نجاة الصغيرة مع نادية لطفي في عزاء سعاد حسني

منذ اعتزال نجاة الصغيرة الحياة الفنية عاشت وحيدة في هدوء بعيدا عن الأضواء إلا أن الشائعات تطاردها أحيانا بمرضها أو وفاتها أو حجابها حتى أبدت انزعاجها الشديد من كثرة الشائعات التي تطاردها مؤخرًا، وأكدت في ظهور نادر أنها تعيش حياتها بشكل طبيعي وصحة جيدة مع ابنها الوحيد، وتتابع كل جديد في الحياة وعالم الفن، وتريد قضاء بقية عمرها في هدوء.

