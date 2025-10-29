الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

بعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية، تعرف على ضوابط دخول السلطات للشقق السكنية

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

تضمنت التعديلات الأخيرة التى قام بها مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تعديل المادة 48 المتعلقة بدخول السلطات للمنازل والمحال السكنية.

 

مجلس النواب

وجاءت المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها من مجلس النواب كالتالي:

استثناء من حكم المادة رقم 47 من القانون ذاته أن يحق لرجال السلطة العامة دخول المنازل والمحال السكنية  في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن حريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.

اعتراض رئيس الجمهورية 

و اعترض الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية، بسبب أن المادة لم تحدد حالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة، بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه الحالات الخطر، وهو ما رأى فيه الرئيس السيسي إعادة النظر في هذه المادة من أجل تحديد هذه الحالات أو وضع تعريف لها منعًا من التوسع في التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستوري لدى صياغة نص المادة (58) من الدستور، لاسيما أن حرمة المنازل وغيرها من المحال المسكونة من الحقوق الأصيلة واللصيقة بالشخصية التي يجب الانحياز لها من خلال الصياغة المحكمة لأي استثناء يرد عليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإجراءات الجنائية الرئيس عبد الفتاح السيسي انون الإجراءات الجنائية تعديل قانون الإجراءات الجنائية رجال السلطة العامة قانون الإجراءات الجنائية

مواد متعلقة

من التغيب إلى استخدام العنف، عقوبات صارمة لمخالفي القانون في انتخابات مجلس النواب

تعرف على إجراءات أداء المنفعة العامة ومدتها بقانون الإجراءات الجنائية

الأكثر قراءة

ليس خرقا!

انخفاض غالبية الأنواع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

هيئة السكة الحديد تعلن بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025

مجلس النواب يتجه لعقد جلسة عامة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الموضوعات

زيزو والشناوي أساسيان، توروب يعلن تشكيل الأهلي أمام بتروجيت في الدوري

تقارير تكشف وجهة محمد صلاح المقبلة حال رحيله عن ليفربول

ننشر أسماء أساتذة جامعة القاهرة ضمن تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية

بدلاء الأهلي لمواجهة بتروجيت في الدوري الممتاز

خدمات

المزيد

حالات شطب المرشح من الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

انخفاض غالبية الأنواع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

منع جندي إسرائيلي من دخول التشيك بسبب جرائمه في غزة

ارتفاع سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح حكم الدعاء على الميت الظالم (فيديو)

ما حكم خروج الزوجة بدون إذن زوجها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، أبو حذيفة بن عتبة طلب مبارزة أبيه في بدر

المزيد
الجريدة الرسمية