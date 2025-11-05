انطلاق المرحلة الأولى من «مسابقة الأزهر السنوية للقرآن الكريم»

18 حجم الخط

انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات المرحلة الأولى من مسابقة الأزهر السنوية للقرآن الكريم (مسابقة شيخ الأزهر)، والتي تُعدّ أكبر مسابقة قرآنية ينظمها الأزهر الشريف، تأكيدًا لدوره الرائد في خدمة كتاب الله وأهله، وترسيخ مكانته كمنارةٍ علميةٍ وروحيةٍ للعالم الإسلامي.

مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم



وتشهد المسابقة هذا العام مشاركة واسعة تجاوزت 150 ألف متسابق ومتسابقة من مختلف محافظات الجمهورية، يتنافسون على جوائز مالية تتجاوز 26 مليون جنيه مصري، في واحدة من أضخم الجوائز المخصصة لحفظة القرآن الكريم.



وتُقام المسابقة برعاية من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وذلك في إطار جهود الأزهر المستمرة لدعم حفظة كتاب الله، ورعاية المواهب القرآنية في مختلف المراحل العمرية.

انطلاق المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم لطلاب الأزهر الشريف



وبدأت اختبارات المرحلة الأولى في سبع محافظات هي: مرسى مطروح، السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، شمال سيناء، جنوب سيناء، والبحر الأحمر، وسط إقبالٍ كبيرٍ من المتسابقين وأولياء أمورهم، مع تطبيق إجراءات تنظيمية دقيقة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع.

كما تابع وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف ومدير عام شؤون القرآن الكريم سير أعمال المسابقة ميدانيًا من محافظة السويس، حيث تفقدا لجان الاختبارات واطمأنا على انتظام الأداء ودقة التحكيم وفق المعايير المعتمدة من الأزهر الشريف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.