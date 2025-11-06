هدده بمقطع ذكاء اصطناعي، شاب يبتز والده ماليًا ويثير الغضب (فيديو)

18 حجم الخط

جريمة الذكاء الاصطناعي، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب أثار غضب والده، بعد قيامه بصنع فيديو بالذكاء الصناعي لوالده في وضع خارج مع فتاة، وأخذ يهدد والده بعرض المقطع على والدته، إذا لم يعطه والده 5000 ريال.

شاب يهدد والده بمقطع بالذكاء الاصطناعي

وأظهر الفيديو الشاب، ويبدو أنه كان يمازح والده، حيث قام بعرض فيديو على والده مُولد بـ الذكاء الصناعي، ويظهر فيه الوالد وكانت تحتضنه فتاة صغيرة، ما أثار غضب الأب، ودفع الشاب للضحك الهستيري، وقام بتهديد والده بالفيديو بأنه سيعرضه على والدته، إذا لم يعطِه والده 5000 ريال.

سوى لابوه صورة مع بنت ذكاء اصطناعي ويهدده بأمه😂😂😂 pic.twitter.com/7oZZyPw7ev — مي (@_MI__E) November 4, 2025



وأثار مقطع الفيديو، الذي صنعه الشاب لوالده والمُولد بالذكاء الاصطناعي، غضب الأب، الذي صرخ في نجله قائلًا: "احذفه.. احذف"، لكن الابن قابل طلبه بالضحك الهستيري.

كما أثار المقطع حالة من الغضب والانتقاد، من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ضد ما فعله الابن حيال الأب عن طريق تلفيق مشهد مثير له بالذكاء الاصطناعي، وطالب النشطاء بعدم التعامل مع الأمر بسخرية، مشيرين إلى أن المقطع قد يتسبب في أن يقوم البعض بتقليده ويصبح الأمر جدي، وليس مزاحًا.

الأبن يرفع الضغط لوالده ويسخر منه

وعلق البلوجر محمد رحيم قائلًا: "ولا تقل لهما (أُف).. أخذ لوالده مقطع فيديو مركب وأخذ والده محتوى، لكنه بذلك المقطع يرفع الضغط لوالده ويسخر منه.. ويمكن أن يخلق فرقه بين والديه.. ما أقبح عشاق الشهرة وما أقبح شهرتهم!".

أما البلوجر مروة يزن فقالت: "هذا يعتبر عقوق والدين وليس مزاحًا.. أنه والده فكيف يمازحه هكذا".

شاب يثير غضب والده بمقطع خارج، فيتو



وعلقت البلوجر ليلي تامر فقالت: "هذا عقوق وليست خفة دم أبدًا، أنه يرفع ضغط والده الذي بدا عليه التعصب، وهو يضحك ومبسوط..".

أما البلوجر عماد سفيان فقال: " يعاقب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في السعودية على انتهاك خصوصية الشخص بنشر أو تعديل صورته دون إذن بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال. يشمل ذلك استخدام الصور في الذكاء الاصطناعي مثل الديبفيك إذا أضر بالسمعة أو الخصوصية. سُجلت حالات غرامات أقل مثل 9 آلاف ريال لنشر صور معدلة AI دون موافقة".

