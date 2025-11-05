رويترز: الديار القطرية توقع اتفاقا بـ 29.7 مليار دولار لتطوير "علم الروم" بمطروح

18 حجم الخط

كشفت وكالة رويترز عن إبرام شركة الديار القطرية اتفاقا بقيمة 29.7 مليار دولار مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، لتطوير منطقة علم الروم على ساحل البحر المتوسط.

وجاء ذلك بعد ساعات من انتهاء زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لدولة قطر، ومشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، وكذا القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع.

الديار القطرية توقع اتفاقا لتطوير منطقة علم الروم

وأوضحت الوكالة، أنه بموجب الصفقة سوف يتم سداد 3.5 مليار دولار ثمنا للأرض، بالإضافة إلى استثمار عيني بقيمة 26.2 مليار دولار لبناء المشروع.

وأشارت الوكالة، إلى أنه من المتوقع أن يحقق مشروع علم الروم التابع لشركة الديار القطرية إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار، حيث سوف يتم تخصيص 15% من أرباح المشروع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسيغطي مشروع تطوير علم الروم مساحة 4900 فدان على امتداد 7.2 كيلومتر من الساحل بما في ذلك وحدات سكنية فاخرة وملاعب جولف ومراس ومدارس وجامعات.

لقاءات رئيس الوزراء في قطر

وجاء هذا الإعلان بعد اللقاءات التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء، مع رابطة رجال الأعمال القطريين، برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، مؤكدا عمق العلاقات المصرية القطرية، وتطلع مصر لدعم وتعزيز مختلف أوجه العلاقات مع الشقيقة قطر فى مختلف المجالات.

وأشار رئيس الوزراء، خلال اللقاء، إلى ما شهدته الأوضاع الاقتصادية فى مصر من تحسن خلال الفترة الماضية، وذلك فى ضوء النتائج الإيجابية المحققة من تطبيق وتنفيذ العديد من الخطوات والإجراءات في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتا كذلك إلى جهود تحسين مناخ وبيئة الاستثمار، فضلا عن استقرار سوق النقد الأجنبي فى مصر وسهولة تحويل أرباح الشركات الأجنبية خلال المرحلة الراهنة.

ووجه رئيس الوزراء الدعوة لرجال الأعمال والمستثمرين القطريين لزيادة حجم استثماراتهم فى مصر، مشيرا إلى أنه على استعداد لمقابلة أى مستثمر لبحث مقترحات وفرص الاستثمار فى مصر فى العديد من القطاعات والمجالات.

وأكد مدبولي حرص مصر على أن تكون تجربة المستثمر القطري فى مصر ناجحة، مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستشهد الإعلان عن صفقة استثمارية بين البلدين، وهو ما يأتي في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في البلدين لتنفيذ حزمة من المشروعات الاستثمارية.

مشروع علم الروم ورأس الحكمة

وتبعد منطقة علم الروم حوالي 50 كيلومترا عن رأس الحكمة، التي اجتذبت استثمارا إماراتيا بقيمة 35 مليار دولار في أكتوبر 2024، حيث تتمتع المنطقة بالعديد من عوامل الجذب السياحي والسكني، فهي تقع على مسافة 12 كيلومترا إلى الشرق من مدينة مطروح، كما تعتبر من أبهى الشواطئ وأكثرها هدوءا على ساحل البحر الأبيض المتوسط شمال غربي مصر.

المفتاح الشرقي لمحافظة مطروح

ويعتبر البعض منطقة رأس علم الروم بمثابة المفتاح الشرقي لمحافظة مطروح، كما تتمتع المنطقة بقربها من مطار مرسى مطروح الدولي، الواقع على مسافة 6 كيلومترات، كما تضم محطة قطار تبعد أربعة كيلومترات فقط عن جامعة مطروح.

واكتسبت المنطقة اسم "علم الروم" لأنها كانت تحتوي على حصن روماني قديم يسمى "آرتوس"، وكان هذا الحصن يحيط بمدينة بارتيليوم (الاسم الروماني لمطروح).

