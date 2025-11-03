عباقرة ولكن مجهولون، "الأغلب بن جثم" شاعر عاقبه عمر بن الخطاب لهذا السبب

على مر التاريخ الإسلامي لمعت أسماء عباقرة في مختلف المجالات مثل: ابن الخطاب، والصديق، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن عبد العزيز، والبخاري، والشافعي، وابن حنبل، ابن سينا.. ابن رشد.. الكندي.. الفارابي.. الخوارزمي.. الطبري.. أبو حامد الغزالي.. البوصيري.. حتى محمد عبده.. المراغي.. المنفلوطي.. رفاعة الطهطاوي.. طه حسين.. العقاد.. أحمد شوقي.. عبد الحليم محمود.. محمد رفعت.. النقشبندي.. الحصري.. عبد الباسط.. وغيرهم، في العصر الحديث.



لكن هناك أسماء مهمة كان لها بصماتها القوية على العلم والحضارة، ولا يكاد يعرفها أحد.



في هذه الحلقات نتناول سير بعض هؤلاء العباقرة المجهولين.

الأغلب بن جثم "شاعر عاقبه عمر بن الخطاب لهذا السبب"

من الصحابة المخضرمين، أي ممن عمروا طويلا، وكان يقرض الشعر، حتى بعد إسلامه، رغم أن مجموعة كبيرة من الشعراء توقفوا عن قول الشعر بعد إسلامهم، مثل لبيد بن أبي ربيعة، وهو صحابي وأحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية.

من هو الأغلب بن جثم؟

هو الأغلب بن جثم بن عمرو، ويلقب بـ"الأغْلَبُ الراجِزُ"، واسمه بالكامل: الأغلب بن جُشَم بن عمرو العِجْلي.

وقال مؤرخو الإسلام عنه: أدرك الإسلام فأسلم وهاجر؛ ثم كان ممن توجه إلى العراق مع سعد بن أبي وقاص، الذي قاد جيشا لفتح بلاد الفرس، أيام الفاروق عمر بن الخطاب، فنزل الأغلب بالكوفة.

وكان استشهاد الأغلب في وقعة نهاوَنْد.

وشكك ابن حجر العسقلاني في أنه أدرك عهد سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ليس في قوله: "وهاجر" ما يدل على أنه هاجر إلى النبيّ صَلَّى الله عليه وسلم، فيحتمل أنه أراد هاجر إلى المدينة المنورة بعد موته صَلَّى الله عليه وسلم؛ ولهذا لم يذكره أحد في الصحابة.

أما المَرْزَبَانِيُّ فذكره في معجمه، وقال: هو مخضرم.



وروى أبو الفرج الأصبهاني بإسناده إلى الشَّعَبِيِّ، قال: كتب عمر إلى المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة أن استنشد مَنْ قبلك من الشعراء عما قالوه في الإسلام، فانطلق لبيد فكتب سورة البقرة في صحيفة، وقال: قد أبدلني الله بهذه في الإسلام مكان الشعر.

وجاء الأغلب إلى المغيرة فقال له:

“أَرَجَزًا تُرِيدُ أَمْ قَصِيدًا... لَقَدْ طَلَبْتَ هَيِّنًا مَوْجُودَا”.

فكتب بذلك إلى عمر، فكتب إليه: أنقْصِ من عطاء الأغلب خمسمائة فزِدْها في عطاء لبيد.

ورواه ابْنُ دُرَيْدٍ في "الأخْبَارِ المَنْثُوَرة"، عن أبي عمرو بن العلاء نحوه. وأنشد له المرزباني:

“الغَمَرَاتُ ثُمَّ تَنْجَلِينَا... ثُمَّتَ تَذْهَبْنَ وَلَا تَجِينَا”.

وقوله:

"المَرْءُ تَوَّاقٌ إلَى مَا لَمْ يَنَلْ... وَالمَوْتُ يَتْلُوه وَيُلْهِيهِ الأمَلْ".

فيما أنشد أبُو الفَرَجِ أرجوزةً، يهجو فيها سَجَاح التي ادعت النبوة، وتزوجت بِمُسيلمة الكذاب.

استشهاده

واستشهد الأغلب، رضي الله عنه، في موقعة نهاوند، ودفن بها، ولا يزال قبره هناك.

