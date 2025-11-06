التصريح بدفن جثامين 6 أشخاص من أسرة واحدة لقوا مصرعهم في حريق شقة بشبرا الخيمة

18 حجم الخط

صرحت نيابة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بدفن جثامين ستة أشخاص من أسرة واحدة لقوا مصرعهم في حريق اندلع داخل شقتهم السكنية، التي كانوا قد انتقلوا إليها حديثا منذ أقل من شهر.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة شبرا الخيمة، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي أدوار العقار والمباني المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق بدأ داخل المطبخ أثناء نوم أفراد الأسرة، ولم يشعروا به، مما أدى إلى اختناقهم نتيجة تصاعد كثيف للأدخنة.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من: سارة أسامة إبراهيم (الأم)، نورهان أسامة إبراهيم (شقيقة الأم)، يوسف بسام حسين، أيسل بسام حسين، ريان بسام حسين، يونس محمد (ابن شقيقة الأم).

وتم نقل الجثامين إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثث وبيان سبب الوفاة، كما كشفت المعاينة أن النيران التهمت محتويات الشقة بالكامل.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ومسؤولو الحي إلى موقع الحادث، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط العقار حرصًا على سلامة الأهالي وتنظيم حركة المرور أثناء التعامل مع الواقعة.

ويقوم فريق من المعمل الجنائي بإجراء المعاينات اللازمة لموقع الحريق، للوقوف على أسبابه وملابساته، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكملت الإجراءات القانونية اللازمة.

