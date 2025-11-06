المشدد 7 سنوات لـ 3 عاطلين بتهمة البلطجة وحيازة أسلحة نارية بالسلام

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة حيازة الأسلحة النارية "بنادق آلية " وفرد خرطوش بدائرة قسم شرطة السلام.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بحيازة والاتجار في الأسلحة النارية واستعراض القوة وفرض البلطجة.

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بقيام ٣ عاطلين بتكوين تشكيل عصابيا تخصص في ممارسة أعمال البلطجة، وحيازة أسلحة نارية لفرض السيطرة على الأهالي، واستعراض القوة في مشاجرات بمنطقة السلام.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث أمني، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت القوة الأمنية من القبض عليهم وبحوزتهم أسلحة نارية عبارة عن فردي خرطوش وبندقية آلية وذخيرة، كانوا يعتزمون بيعها.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بحيازتهم للأسلحة بقصد التهديد واستعراض القوة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

