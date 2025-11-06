استخراج 2311 شهادة استبيان تراخيص مبانٍ بالشرقية

18 حجم الخط

أكدت المهندسة داليا سليم مديرة مركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام بمحافظة الشرقية أن المركز قام خلال شهر أكتوبر الماضى بإعداد وتسليم (2311) شهادة إستبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني وإعطاء (178) موافقة فنية لتأمين أعمال الحفر، كما تم الانتهاء من (14) طلب استبيان ضرائب.

وأضافت مديرة مركز معلومات شبكات المرافق أن المركز يقوم أيضًا بتأمين أعمال المشروعات الخدمية التى تخدم الأفراد والجهات وعمل قيود الارتفاع ورفع مشروعات حياة كريمة بأجهزة كشف مغناطيسي متطورة ورفع المرافق المكتشفة وتحويل بياناتها إلى خرائط جغرافية (ورقية – رقمية) وذلك لإعطاء صورة واضحة لمخططي ومتخذي القرار بمحافظة الشرقية بالبيانات التفصيلية على خرائط أساسية موضح عليها كافة المرافق التي تعترض مناطق عمل المشروعات.

وأشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بدور فريق عمل مركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام لإستخراج (2311) شهادة ستبيان تراخيص إقامة مبانٍ داخل الحيز العمراني خلال شهر أكتوبر الماضى.

وأكد محافظ الشرقية أهمية إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات والعمل على إنهاء طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات صلاحية وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة، ورصد أي أعمال بناء عشوائي والتعديات الواقعة على الأراضي الزراعية،بالإضافة للحفاظ على مرافق البنية الأساسية في باطن الأرض ومنع الحفر العشوائي للحفاظ على ممتلكات الدولة.

