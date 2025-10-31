زاهي حواس: المتحف المصري الكبير أكبر من متحف اللوفر ويضم كنوز توت عنخ آمون

أكد عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا عالميًا فريدًا، يجسد مكانة مصر الحضارية أمام العالم، مشيرًا إلى أن 500 قناة عالمية ستنقل فعاليات الافتتاح غدا السبت، في أكبر تغطية إعلامية لمشروع ثقافي في الشرق الأوسط.

وأضاف "حواس"، أن هذا الافتتاح يعد دعاية سياسية واقتصادية كبرى لمصر، بمشاركة أكثر من 60 شخصية عالمية بارزة، مؤكدًا أن "يوم السبت سيكون اسم مصر موجودًا في كل بلد في العالم".

أكبر من متحف اللوفر

وأوضح عالم الآثار أن المتحف المصري الكبير يعد أضخم متحف أثري في العالم بمساحة تبلغ نحو 130 ألف متر مربع، أي أكبر من متحف اللوفر في باريس، لافتًا إلى أن ارتباطه بكنوز الملك توت عنخ آمون جعله محط اهتمام عالمي منذ بداية إنشائه.

تمثال رمسيس والدرج العظيم

وأشار "حواس" إلى أن المتحف سيضم تمثال الملك رمسيس الثاني الذي يبلغ وزنه 83 طنًا، موضحًا أنه أشرف بنفسه على عملية نقله من ميدان رمسيس إلى مقره الحالي داخل المتحف، حيث سيُعرض بداية في متحف مراكب الشمس، ثم يُنقل إلى الدرج العظيم الذي يضم أكثر من 100 تمثال لملوك مصر القديمة.

40 ألف قطعة تروي التاريخ المصري

وكشف زاهي حواس أن المتحف يحتوي على 12 قاعة عرض تضم ما يقرب من 40 ألف قطعة أثرية تروي تاريخ مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الروماني، من بينها آثار الملكة حتب حرس والدة الملك خوفو، أول مقبرة ملكية تُكتشف في منطقة الأهرامات.

كما يضم المتحف تماثيل نادرة من الدولة الوسطى مثل تماثيل سنوسرت الأول، ومن الدولة الحديثة تماثيل إخناتون، وتحتمس الثالث، وحتشبسوت، وغيرهم من ملوك مصر العظام.

كنوز توت عنخ آمون

وأوضح حواس أن المتحف خصص قاعتين فخمتين لعرض كنوز الملك توت عنخ آمون، تحتويان على أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية تمثل واحدة من أهم الاكتشافات في تاريخ علم الآثار.

