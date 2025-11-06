الخميس 06 نوفمبر 2025
حوادث

التحريات تكشف مفاجآت صادمة في نصب كيان تعليمي على المواطنين بمدينة نصر

تسلمت نيابة مدينة نصر تحريات المباحث الجنائية حول اتهام 3 عاطلين بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، بغرض النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تدريبية غير معتمدة.

وقالت التحريات إن مباحث قسم شرطة مدينة نصر تلقت بلاغا من عدد من المواطنين يفيدون بتلقيهم دورات تدريبية داخل مركز تعليمي تخصص في الإرشاد النفسي وعلوم الحاسب الآلي واللغة الانجليزية مقابل مبلغ 20 ألف جنيه للدورة الواحدة. 

وأضافت التحريات أن المبلغين توجهوا للتقديم بتلك الشهادات في وظائف وبفحص الشهادات تبين أنها مزورة وليس معتمدة ولا يعتد بها في الدولة 

وبإجراء التحريات تبين أن 3 أشخاص حاصلين علي الثانوية الفنية أنشأوا كيان تعليمي وهمي بقصد النصب علي المواطنين وايهامهم بأنه معتمد من الجهات المعنية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهمين أنشأوا كيانًا تعليميًا وهميًا بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وروّجوا عبر وسائل مختلفة لحصول المتدربين على شهادات تؤهلهم للالتحاق بوظائف داخل كبرى الشركات والمؤسسات “على غير الحقيقة”، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين داخل مقر الكيان، وبحوزتهم عدد كبير من الملفات والشهادات والكروت التعريفية والاستمارات الخاصة بالمكان، إضافة إلى جهاز حاسب آلي و3 هواتف محمولة تحتوي على أدلة رقمية تثبت نشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة للتحقيق. 

