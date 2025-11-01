السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة 3 عاطلين بتهمة إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للجنايات

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر إحالة 3 عاطلين بتهمة إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، بغرض النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تدريبية غير معتمدة للمحاكمة الجنائية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهمين أنشأوا كيانًا تعليميًا وهميًا بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وروّجوا عبر وسائل مختلفة لحصول المتدربين على شهادات تؤهلهم للالتحاق بوظائف داخل كبرى الشركات والمؤسسات “على غير الحقيقة”، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين داخل مقر الكيان، وبحوزتهم عدد كبير من الملفات والشهادات والكروت التعريفية والاستمارات الخاصة بالمكان، إضافة إلى جهاز حاسب آلي و3 هواتف محمولة تحتوي على أدلة رقمية تثبت نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة مدينة نصر منطقة مدينة نصر الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قسم شرطة مدينة نصر ثالث النيابة العامة

مواد متعلقة

قرار جديد من النيابة بشأن اتهام مالك كيان تعليمي بالنصب في العمرانية

ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين وتزوير الشهادات بمدينة نصر

الأكثر قراءة

مصر اليوم في عيد

بدء وصول رؤساء ووفود العالم للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

موعد مباراة ديربي الإسماعيلية في الدوري المصري والقناة الناقلة

أسعار البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

قبل افتتاح المتحف الكبير، رد حاسم من الأوقاف على فتوى تحريم نشر الزي الفرعوني

جدول ترتيب الدوري المصري قبل الجولة 13

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بالدوري الإسباني والقناة الناقلة

رئيس الوزراء يلتقي محافظ طوكيو ويشيد بالدعم المقدم لتشييد المتحف الكبير

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية مع بداية نوفمبر

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

مصاريف ورسوم إصدار بطاقة ميزة في بنك القاهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

مبابي في الصدارة، أعلى 10 لاعبين أجرًا في الدوري الإسباني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قبل افتتاح المتحف الكبير، رد حاسم من الأوقاف على فتوى تحريم نشر الزي الفرعوني

هل يجب قراءة سورة البقرة كاملة لتحصيل فضلها

قبل افتتاح المتحف المصري الكبير، الأزهر يوضح موقف الإسلام من الآثار والحضارات السابقة

المزيد
الجريدة الرسمية