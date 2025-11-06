الخميس 06 نوفمبر 2025
أخبار مصر

قصر العيني ينظم ندوة توعوية في هيئة مياه الشرب حول أضرار المخدرات

ندوة المخدرات وأثرها
ندوة المخدرات وأثرها على الحياة المجتمعية
نظّم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية طب قصر العيني برئاسة الدكتور عمر عزام، بالتعاون مع المركز القومي للسموم الإكلينيكية والبيئية الذي تديره الدكتورة عائشة محمد سمير، ندوة توعوية للعاملين بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بعنوان “المخدرات وأثرها السلبي على الحياة الاجتماعية والأداء الوظيفي”.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة.

تحدث في الندوة الدكتور أشرف عبد الوهاب – أستاذ علاج السموم بالمركز القومي للسموم واستشاري الأمراض العصبية والنفسية بكلية الطب – جامعة القاهرة، وقدّم طرحًا علميًّا وإنسانيًّا متكاملًا حول قضية الإدمان، تناول خلاله الأسباب والعوامل المؤدية إليه، وتطرق إلى أنواعه المختلفة وتأثيرها العميق على الصحة الجسدية والنفسية.

كما استعرض الأعراض المميزة لحالات الإدمان وما تخلّفه من آثار اجتماعية واقتصادية ممتدة، مؤكدًا أهمية الوقاية كخط الدفاع الأول ضد انتشار الظاهرة، ومشيرًا إلى أبرز الحلول العلاجية الحديثة التي تساعد على التعافي واستعادة الاتزان النفسي والسلوكي.

واختُتم اللقاء بتكريم الدكتور أشرف عبد الوهاب، في بادرة تقديرية من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع كلية الطب – قصر العيني، تأكيدًا على أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات الوطنية والطبية في بناء مجتمع أكثر وعيًا وصحة وسلامة.

الجريدة الرسمية