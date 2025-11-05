عميد طب قصر العيني يتابع امتحانات اليوم الأول لـ الدكتوراه (صور)

18 حجم الخط

تفقد الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، انتظام سير اللجان، مع انطلاق اليوم الأول من امتحانات الدكتوراه بالكلية.

رافقه خلال الجولة الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد سليمان، مدير البرنامج المتكامل، والدكتور محمد البربري رئيس قسم الجراحة.

شملت الجولة الاطمئنان على أداء الامتحانات العملية والشفوية والتحريرية، وتأكد خلالها عميد الكلية من توافر الأجواء المناسبة للباحثين وتيسير الإجراءات التنظيمية داخل اللجان، مؤكدًا حرص الكلية على تطبيق أعلى معايير الجودة الأكاديمية والانضباط داخل منظومة الدراسات العليا.

وأشار الدكتور حسام صلاح، إلى أن امتحانات الدكتوراه تمثل محطة علمية مهمة في إعداد الكوادر البحثية والأكاديمية القادرة على إثراء المجال الطبي وخدمة المجتمع العلمي والمهني داخل قصر العيني وخارجه.

