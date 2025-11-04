النرويج: الوضع في غزة الأسوأ منذ عامين والمجتمع الدولي فشل بالاختبار

قال وزير التنمية الدولية النرويجي، أسموند أكروست، اليوم الثلاثاء، إن الوضع في غزة الأسوأ في العالم منذ عامين.

النرويج: الوضع في غزة من الأسوأ في العالم منذ عامين

وأضاف الوزير النرويجي، أن المساعدات الإنسانية لا تصل إلى غزة بالسرعة المطلوبة، مشيرا إلى أن رفض دخول المساعدات وعمال الإغاثة إلى قطاع غزة غير مقبول.

وتابع: على إسرائيل السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة والوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي وعلينا بذل قصارى جهدنا لمساعدة سكان غزة.

واستطرد: لا تزال أمامنا تحديات في غزة ونحن جاهزون للوقوف إلى جانب الفلسطينيين والمجتمع الدولي فشل بشأن غزة.



وأكد أسموند أكروست أن علينا بذل قصارى جهدنا لوضع حد للعنف وإدخال المساعدات لقطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.