النرويج: الوضع في غزة الأسوأ منذ عامين والمجتمع الدولي فشل بالاختبار

قطاع غزة، فيتو

قال وزير التنمية الدولية النرويجي، أسموند أكروست، اليوم الثلاثاء، إن الوضع في غزة الأسوأ في العالم منذ عامين.

النرويج: الوضع في غزة من الأسوأ في العالم منذ عامين

وأضاف الوزير النرويجي، أن المساعدات الإنسانية لا تصل إلى غزة بالسرعة المطلوبة، مشيرا إلى أن رفض دخول المساعدات وعمال الإغاثة إلى قطاع غزة غير مقبول.

وتابع: على إسرائيل السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة والوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي وعلينا بذل قصارى جهدنا لمساعدة سكان غزة.
 واستطرد: لا تزال أمامنا تحديات في غزة ونحن جاهزون للوقوف إلى جانب الفلسطينيين والمجتمع الدولي فشل بشأن غزة.
 

وأكد أسموند أكروست أن علينا بذل قصارى جهدنا لوضع حد للعنف وإدخال المساعدات لقطاع غزة.

غزة النرويج قطاع غزة

