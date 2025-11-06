رسميًّا، اعتماد انتخاب خالد العناني مديرًا عامًّا لمنظمة اليونسكو

18 حجم الخط

اعتمد المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو، اليوم الخميس، انتخاب الدكتور خالد العناني، مديرًا عامًّا للمنظمة، بعد حصوله على عدد أصوات غير مسبوق بلغ 172 دولة، مقابل اعتراض دولتين وامتناع دولة واحدة عن التصويت، في إنجاز تاريخي لمصر على الصعيد الدولي.

سفير مصر بفرنسا يعلن اعتماد انتخاب خالد العناني مديرًا عامًّا لليونسكو

وأعلن سفير مصر لدى فرنسا، علاء يوسف، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن المؤتمر العام لليونسكو اعتمد انتخاب الدكتور خالد العناني بعدد أصوات غير مسبوق، مؤكدًا على هذا النجاح الذي يمثل صفحة جديدة من التقدير العالمي للكفاءات المصرية.

دعم الثقافة وصون التراث الإنساني

ويأتي انتخاب العناني بعد تصويت المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بأغلبية ساحقة، مما يعكس الثقة الدولية بمصر وقدرتها على الإسهام الفاعل في دعم الثقافة وصون التراث الإنساني.

العناني أول مصري وعربي وثاني إفريقي يتولى منصب المدير العام لمنظمة اليونسكو

ويعد الدكتور خالد العناني أول مصري وعربي وثاني إفريقي يتولى منصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، مما يعكس الثقل الدولي للسياسة الخارجية المصرية والدور الرائد لمصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز مكانتها على الساحة العالمية.

