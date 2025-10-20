بمناسبة توليه إدارة اليونسكو، اتحاد الغرف السياحية يهدي خالد العناني أحجارا كريمة نادرة

قدم اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر، هدية رمزية مميزة إلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، بمناسبة تكريمه بعد توليه منصب مدير عام منظمة اليونسكو، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمها الاتحاد بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك في لفتة إنسانية راقية عكست التقدير والاحترام.

تكريم الدكتور خالد العناني

وجاءت الهدية في شكل قطعة فنية من الأحجار الكريمة النادرة، نُقش عليها اسم الدكتور خالد العناني، لتجسّد ملامح شخصيته العلمية والقيادية التي اتسمت بالهدوء والتركيز والحكمة في إدارة الملفات الكبرى، إلى جانب الرؤية الثاقبة التي ميزت مسيرته المهنية على مدار سنوات طويلة في خدمة الوطن.

وضمت الهدية حجر «الأكوا مارين» (Aqua Marine)، المنقوش عليه اسم الدكتور خالد العناني، وهو من الأحجار الكريمة المعروفة تاريخيًا برمزيتها للسفر الآمن والنجاح في الرحلات الكبرى، في إشارة رمزية إلى مسيرة الدكتور العناني التي امتدت من عمق الحضارة المصرية إلى أروقة المنظمات الدولية.

كما أحاط بالحجر غلاف كريستالي نقي يعبر عن الصفاء والنقاء، في إشارة إلى إخلاص الدكتور خالد العناني وشفافيته في العمل العام، وحرصه الدائم على تمثيل مصر بصورة مشرفة أمام العالم.

تكريم قطاع السياحة للأمين العام لمنظمة اليونسكو



وقام حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، بمنح الهدية إلى الدكتور العناني على منصة الاحتفال، وسط تصفيق الحضور من الوزراء والسفراء وقيادات القطاع السياحي، الذين عبّروا عن سعادتهم بهذه اللفتة التي حملت معاني التقدير والامتنان لمسيرة أحد أبرز رموز السياحة والآثار في مصر.

وأكد الشاعر في كلمته أن الهدية ليست مجرد قطعة فنية، بل رسالة حب واعتزاز باسم مصر، واحتفاء بشخصية وطنية تركت أثرًا لا يُنسى في تاريخ السياحة المصرية والعالمية.

