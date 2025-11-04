خالد العناني يبحث مع رئيس أرمينيا سبل تعميق التعاون بين يريفان واليونسكو (صور)

خلال زيارته القاهرة لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، التقى رئيس جمهورية أرمينيا فاهاجن خاتشاتوريان بالمدير العام المنتخب لليونسكو، خالد العناني.



في بداية اللقاء، هنأ الرئيس الأمين العام المنتخب على توليه هذا المنصب الرفيع والمسؤول، وأعرب عن أمله في أن يستمر التعاون بين أرمينيا واليونسكو في النمو والتطور.



وأشار الرئيس إلى أن "تعاوننا مع اليونسكو يُولي اهتمامًا خاصًا، ويرتكز أيضًا على قضايا الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي الأرمني وحمايته. كما أؤكد لكم استعداد أرمينيا لدعم مبادراتكم الرامية إلى تعزيز وتوسيع أنشطة اليونسكو".



ومن جانبه شكر خالد العناني على حسن الاستقبال، وأشار إلى أنه زار أرمينيا ثلاث مرات، وأن انطباعاته عن بلدنا طيبة، وأعرب عن ثقته في مواصلة التعاون الفعال.



كما أكد الطرفان خلال اللقاء، أهمية الحفاظ على تاريخ البشرية، والتراث التاريخي والثقافي والروحي، ونقله إلى الأجيال القادمة.

واتفق الطرفان على أن الثقافة والتعليم يلعبان دورًا محوريًّا في تنمية المجتمعات، وتعزيز التفاهم والتضامن بين الشعوب.



وخلال الحديث، جرى تأكيد أنه من خلال التعليم والثقافة، يُمكن تهيئة جو من التسامح والاحترام المتبادل، والذي بدوره يُصبح أساسًا لإرساء ثقافة السلام.



كما جرى تأكيد أن المبادرات المُنفَّذة تحت رعاية اليونسكو تكتسب أهمية بالغة من منظور الحفاظ على السلام العالمي والقيم الإنسانية، وأن أرمينيا مستعدة للمساهمة في هذه العملية.



وفي ختام الاجتماع، اتفق الطرفان على مواصلة الحوار والتعاون الفعّال، بهدف تعميق التعاون بين أرمينيا واليونسكو في مجالات التعليم والعلوم والثقافة.

