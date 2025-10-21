الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية: فوز خالد العناني استعادة لحقوق مصر التاريخية والثقافية بعد الظلم

وزير الخارجية، فيتو
وزير الخارجية، فيتو

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن فوز الدكتور خالد العناني في انتخابات اليونسكو جاء بعد سلسلة محاولات سابقة لم يحالف فيها الحظ ثلاثة مرشحين مصريين. ووصف الوزير الفوز بأنه جاء "كأنه ثأر" لاسترجاع حق مصر وحق حضارة تمتد 7000 سنة.

 

مواجهة الظلم السابق في انتخابات اليونسكو

أوضح عبدالعاطي، خلال استضافته فى بودكاست “دبلوكاست” الذي أطلقته وزارة الخارجية، أن الهدف من المشاركة كان استعادة حقوق مصر التاريخية والثقافية بعد ما وصفه بـ"الظلم" في الانتخابات السابقة، مؤكدًا أن هذه المرة كان هناك تصميم كامل على تحقيق النصر واستعادة مكانة مصر على الساحة الدولية.

وأضاف، أن فوز خالد العناني يمثل رسالة قوية للعالم بأن مصر حاضرة بقوة في القضايا المتعلقة بالتراث والثقافة، وأن لديها خبرات كبيرة في حماية التراث وإدارة المتاحف، ما يعزز من قدرتها على التأثير في السياسات الثقافية العالمية.

 

فوز خالد العناني ليس مجرد نجاح فردي

وشدد الوزير، على أن فوز خالد العناني ليس مجرد نجاح فردي، بل استعادة لصوت مصر الحضاري والثقافي في المنظمات الدولية، ويمثل فرصة لمزيد من التعاون الثقافي وبرامج التنمية والتعليم المرتبطة بالتراث المصري.

وزير الخارجية بدر عبد العاطي انتخابات اليونسكو خالد العناني حقوق مصر التاريخية

