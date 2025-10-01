الأربعاء 01 أكتوبر 2025
خارج الحدود

سلطات الاحتلال تفرج عن 13 معتقلا من قطاع غزة واستشهاد 23 فلسطينيًا

غزة،فيتو
غزة،فيتو

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، عن 13 معتقلا من قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأنه أُفرج عن المعتقلين الثلاثة عشر قبل قليل، ونُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، بعد الإفراج عنهم عبر حاجز "كيسوفيم ". 

أوضاع المعتقلين

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن أوضاع المعتقلين المفرج عنهم صعبة، بسبب الإجراءات التعسفية التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال بحقهم. 

وفي سياق متصل اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي.  

وأوضحت "وفا"، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية، تحت حماية قوات الاحتلال، ويأتي الاقتحام بعد دعوات أطلقتها جماعات منضوية تحت ما يسمى "اتحاد منظمات الهيكل" المزعوم، لمشاركة أنصارها في اقتحام واسع للمسجد الأقصى، المقرر يوم الاثنين المقبل، بحجة الاحتفال بما يسمى "عيد العرش" العبري. 

استشهاد 23 فلسطينيا برصاص وقصف الاحتلال

كما اقتحم عدد من المستوطنين، منطقة خلايل اللوز جنوب شرق مدينة بيت لحم،وسط استفزازات ومضايقات متعمدة. 

وعلى صعيد آخر، أفادت الصحة الفلسطينية في مستشفيات قطاع غزة، باستشهاد 23 فلسطينيا برصاص وقصف الاحتلال مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم الأربعاء. 

وأوضحت الصحة في بيان اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"،أن مستشفى الشفاء سجلت استشهاد مواطنين، و17 شهيدا إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، وثلاثة شهداء إلى مستشفى العودة، وشهيد إلى مستشفى ناصر.
 

