سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن جثامين 45 أسيرًا فلسطينيًا
أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الإثنين، عن جثامين 45 أسيرا فلسطينيا كانت محتجزة لدى الجانب الإسرائيلي.
مكتب نتنياهو يؤكد تسلم جثث 3 أسرى من الصليب الأحمر
وقال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم من الصليب الأحمر توابيت 3 من الرهائن”.
وأكد الديوان أن رئيس الوزراء اجتمع مع المستشار الأول لويتكوف وجوش جرينباوم المستشار الرفيع في البيت الأبيض وتلقى إحاطة محدثة بشأن تنفيذ خطة ترامب في اجتماعه مع فريقي ويتكوف وكوشنر.
3 توابيت لمحتجزين قتلى
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان: إن الصليب الأحمر تسلم 3 توابيت لمحتجزين قتلى، وهي في الطريق إلى إسرائيل.
