الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن جثامين 45 أسيرًا فلسطينيًا

تسليم الأسري
تسليم الأسري

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الإثنين، عن جثامين 45 أسيرا فلسطينيا كانت محتجزة لدى الجانب الإسرائيلي. 

مكتب نتنياهو يؤكد تسلم جثث 3 أسرى من الصليب الأحمر

وقال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم من الصليب الأحمر توابيت 3 من الرهائن”.   

وأكد الديوان أن رئيس الوزراء اجتمع مع المستشار الأول لويتكوف وجوش جرينباوم المستشار الرفيع في البيت الأبيض وتلقى إحاطة محدثة بشأن تنفيذ خطة ترامب في اجتماعه مع فريقي ويتكوف وكوشنر.  

3 توابيت لمحتجزين قتلى

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان: إن الصليب الأحمر تسلم 3 توابيت لمحتجزين قتلى، وهي في الطريق إلى إسرائيل. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سلطات الإحتلال الاحتلال الصليب الأحمر نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

مكتب نتنياهو يؤكد تسلم جثث 3 أسرى من الصليب الأحمر

كتائب القسام تسلم اليوم 3 جثث لأسرى الاحتلال الإسرائيلي

القسام تطالب بتوفير المعدات لاستخراج جثث الأسرى الإسرائيليين

الأكثر قراءة

انخفاض الكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

قرعة دوري أبطال أفريقيا بمشاركة الأهلي وبيراميدز (بث مباشر)

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

البيض للجميع، 5 جنيهات انخفاضا في أسعار اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

الأرصاد تحذر قائدي السيارات من هذه الظاهرة

تصدير 110 آلاف طن فوسفات إلى فيتنام والصين عبر ميناء سفاجا

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

"غرابة" يحصل على حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات نادي إنبي

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مستشارة شيخ الأزهر: العلم هو روح الأمة وسلاحها لبناء الحضارة وصون الكرامة

تفسير حلم دخول المتحف وعلاقته بالنجاح في الحياة العملية

صلة وتودد، 10 أدعية للأحباب في الصباح لا تفوتها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads