بعد افتتاحه، كم عدد زوار المتحف المصري الكبير فى اليوم الأول؟ (فيديو)

أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن المتحف فتح أبوابه اليوم أمام الزائرين من المصريين والأجانب، وسط إقبال غير مسبوق يعكس حجم التشويق والترويج الذي شهده المتحف خلال الفترة الماضية، وخاصة بعد الافتتاح الأسطوري الذي نظمته الدولة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من ملوك ورؤساء الدول.

وقال خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية نجاة الجبالي: “الإقبال الكبير اليوم نتيجة طبيعية للزخم الإعلامي والترويجي المحلي والدولي الذي صاحب افتتاح المتحف، نسعى لأن نكون على قدر المسؤولية وأن يستمتع جميع الزوار بتجربة متميزة”.

وأضاف أن عدد الزوار في اليوم الأول من المتوقع أن يتراوح بين 15 و20 ألف زائر، موضحًا أن الأرقام النهائية تُحصى في نهاية اليوم من خلال الشركة المسؤولة عن إدارة التذاكر، وقد يتم تقييد الدخول مؤقتًا لتنظيم حركة الزائرين وضمان تجربة مريحة داخل القاعات.

وعن أسباب الزحام، أوضح غنيم أن ذلك أمر متوقع في أول أيام الافتتاح، مشيرًا إلى "تعطّش المصريين والسائحين العرب والأجانب لمشاهدة مقتنيات طالما سمعوا عنها مثل قناع توت عنخ آمون ومركب خوفو وتمثال حتشبسوت".

وكشف أن مواعيد العمل بالمتحف تبدأ من 9 صباحًا حتى 6 مساءً لقاعات العرض، على أن تمتد في بعض الأيام حتى 9 مساءً خلال الفترات المسائية، موضحًا أن يومي الأربعاء والسبت يشهدان فترة عرض ليلية.

