قبيل الصمت الانتخابي، حماة الوطن ينظم مؤتمرًا جماهيريًا لدعم القائمة الوطنية بقنا

نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة قنا، مساء اليوم، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بقرية الحراجية التابعة لمركز قوص جنوب المحافظة، في ختام فعاليات الحزب الدعائية قبل بدء فترة الصمت الانتخابي بساعات قليلة، وذلك لتأييد مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس النواب.

وشهد المؤتمر حضورًا جماهيريًا غير مسبوق تجاوز خمسة آلاف مواطن من مختلف قرى ومراكز المحافظة، في أجواء احتفالية اتسمت بالحماس الوطني وروح الانتماء، وسط هتافات مؤيدة للدولة المصرية وداعمة لمسيرتها نحو التنمية والاستقرار.

بدأت فعاليات المؤتمر بعزف السلام الجمهوري، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ أحمد زكي، ثم ألقى عدد من قيادات الحزب ومرشحي القائمة الوطنية كلماتهم أمام الحضور، أعقبها إعلان المرشحين قسمهم أمام الجماهير مؤكدين التزامهم بخدمة أبناء الدائرة بكل إخلاص ومسؤولية.

وحضر فعاليات المؤتمر اللواء الحسن عباس عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بمحافظة قنا، والمهندس محمد بنجي والمستشارة أماني أبو سحلي مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر، إلى جانب المرشح محمد عبد الهادي مرشح ائتلاف الأحزاب الوطنية على المقعد الفردي عن دائرة بندر ومركز قنا، والعمدة ياسر مختار عمدة الحراجيه، والدكتور أحمد الصادق أمين التنظيم، وعدد من القيادات الشعبية والتنظيمية بالمحافظة.

وخلال كلمته، أعرب المهندس محمد بنجي، مرشح القائمة الوطنية، عن فخره بالحضور الجماهيري الكبير، مؤكدًا أن هذا المشهد يعكس وعي المواطن القنائي وحرصه على دعم الدولة ومساندة جهودها في بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن مرشحي القائمة الوطنية يخوضون الانتخابات واضعين مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، متعهدًا بأن يكون نواب قنا صوتًا حقيقيًا لأبنائها تحت قبة البرلمان، ومدافعين عن حقوقهم، وساعين لتحقيق تطلعاتهم في التنمية وتحسين الخدمات وجودة الحياة.

القائمة الوطنية بقنا

وأضاف بنجي أن القائمة الوطنية جاءت لتجسد روح الوحدة والتكاتف بين القوى السياسية خلف هدف واحد، هو خدمة الوطن والمواطن، مشددًا على أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تمثل رسالة دعم للاستقرار واستكمال مسيرة الإنجازات التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي السياق ذاته، أكدت المستشارة أماني أبو سحلي، مرشحة القائمة الوطنية، أن محافظة قنا كانت وما زالت نموذجًا يحتذى في الوطنية والانتماء، مشيدة بالحضور الجماهيري الكبير الذي عكس وعي المرأة والشباب وحرصهم على ممارسة دورهم السياسي والمشاركة في صنع القرار.

وأوضحت أن القائمة الوطنية من أجل مصر جاءت لتعبر عن جميع فئات المجتمع المصري، ممثلةً المرأة والشباب وذوي الهمم والفلاحين والعمال، بما يجسد وحدة الصف الوطني تحت راية الوطن.

وأضافت أن الدولة المصرية تشهد مرحلة فارقة من تاريخها الحديث، تتطلب من الجميع الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني لا يقل أهمية عن الدفاع عن الوطن.

واختتمت أبو سحلي كلمتها بتوجيه التحية إلى قيادات حزب حماة وطن بمحافظة قنا على جهودهم التنظيمية ودورهم البارز في دعم المرشحين والتواصل مع المواطنين، معربة عن ثقتها في أن أهالي قنا يضربون المثل في الوعي والمشاركة الوطنية خلال الاستحقاق الانتخابي.

وفي ختام المؤتمر، جدد الحضور تأييدهم الكامل لـ القائمة الوطنية من أجل مصر ومرشحيها، مؤكدين حرصهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة، دعمًا لاستقرار الوطن واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

