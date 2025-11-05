مؤتمرات جماهيرية بالمحافظات لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

واصل حزب حماة الوطن، خلال الساعات الماضية، تنظيم مؤتمراته الجماهيرية لدعم مرشحيه بالقائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس النواب 2025.

دعم مرشحى القائمة الوطنية

حيث نظم الحزب مؤتمرًا جماهيريًا بسوهاج دعمًا لمرشحيه بانتخابات مجلس النواب 2025.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد - أمين تنظيم حزب حماة الوطن، الدكتور مختار همام مرسي أمين محافظة سوهاج، ولفيفًا من قيادات وكوادر أمانة سوهاج، والقيادات الدينية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد جميع الحضور على اهمية المشاركة الإيجابية والفاعلة من المواطنين في العملية الانتخابية، والتوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع ليكون صوتهم شاهدًا على مواصلة مسيرة التنمية والبناء المؤسسي للدولة المصرية وتعزيز مسيرتها الديمقراطية.

كما نظم حزب حماة الوطن مؤتمرًا جماهيريًا بالفيوم دعمًا لمرشحيه بانتخابات مجلس النواب 2025

حيث تم استعراض برنامج الحزب لخدمة المواطنين، والتأكيد علي أهمية المشاركة الإيجابية للمواطنين في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، والإدلاء بأصواتهم بصناديق الاقتراع.

مؤتمر جماهيري ببنى سويف

ونظم حزب حماة الوطن، مؤتمرًا جماهيريًا ببني سويف دعمًا لمرشحيه بانتخابات مجلس النواب 2025 ومرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأكد جميع الحضور أهمية المشاركة الإيجابية والفاعلة من المواطنين في العملية الانتخابية، والتوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع ليكون صوتهم شاهدًا على مواصلة مسيرة التنمية والبناء المؤسسي للدولة المصرية وتعزيز مسيرتها الديمقراطية.

