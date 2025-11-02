الشروط المطلوبة لإصدار البطاقات الائتمانية في البنك التجاري الدولي

يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB على الشروط المطلوبة لإصدار البطاقات الائتمانية.

وقال مسئولو بنك التجاري الدولي CIB: إن هناك عدد من الشروط المطلوبة لإصدار البطاقة الائتمانية:

• تصدر بضمان نقدي مثل "شهادات الاستثمار أو الودائع" من خلال أحد فروع البنك التجاري الدولي

• أو تصدر بدون غطاء نقدي عن طريق أحد البرامج التالية:

- بضمان مفردات الراتب للموظفين أو كشف حساب بنكي لأصحاب الأعمال

- تصدر لأعضاء هيئة التدريس

- برنامج أصحاب المهن الحرة الذي يشمل الأطباء، أصحاب العيادات، وأصحاب المكاتب الاستشارية الهندسية والمحاسب القانوني

- برنامج خاص بعملاء البنك التجاري الدولي

ومن جانب آخر يبحث عملاء البنك التجاري الدولي عن إمكانية التحويل من الجنيه إلى عملات أجنبية أخرى أو عملات أجنبية إلى أخرى.

وقال مسؤولو البنك التجاري الدولي CIB: إنه لا يمكن التحويل من جنيه مصري إلى عملات أجنبية أو من عملة أجنبية إلى عملة أجنبية مختلفة، فهذا غير متاح الآن من خلال الخدمة المصرفية عبر الإنترنت.

يبحث العديد من العملاء عن تفاصيل وأسعار مصاريف السويفت التي تتم من خلال خدمة الإنترنت البنكية أو الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول في البنك التجاري الدولي CIB.

وتشمل قائمة مصاريف السويفت من البنك التجاري الدولي CIB في التعاملات عبر خدمة الإنترنت البنكي، ما يلي:

مصاريف السويفت في البنك التجاري الدولي

مصاريف السويفت: ما يعادل 10 دولارات أمريكية من خلال خدمة الإنترنت البنكية والخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول. 20 دولارًا أمريكيًّا إذا تم تنفيذه من خلال فروع البنك التجاري الدولي.

رسوم البنك المستفيد: بناءً على رسوم ومصاريف البنك المستفيد.

يتم احتساب ما يعادلها بالدولار الأمريكي عند التنفيذ بناءً على سعر السوق الحرة للعملة اليومية للبنك التجاري الدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.