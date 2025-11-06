الخميس 06 نوفمبر 2025
أوسيمين ثاني لاعب نيجيري يسجل هاتريك في دوري أبطال أوروبا

نجح فيكتور أوسيمين، لاعب جالطة سراي، أول "هاتريك" له في دوري أبطال أوروبا، بعدما قاد فريقه للفوز أمام أياكس الهولندي 3-0 بالجولة الرابعة.

 

وأصبح أوسيمين أول لاعب للفريق التركي يسجل ثلاثية في مباراة واحدة منذ بوراك يلماز (نوفمبر 2012).

وتجدر الإشارة إلى أن أوسيمين هو ثاني لاعب نيجيري يسجل هاتريك في دوري أبطال أوروبا، منذ يعقوب إيجيبيني عام 2002.

كما سجل أوسيمين في دوري أبطال أوروبا للمباراة الثامنة على التوالي ليصبح على بعد 3 مباريات فقط من معادل الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد.

الجريدة الرسمية