دوري أبطال أوروبا، أوسيمين يقود جالطة سراي للفوز بثلاثية على بودو جليمت

دوري أبطال أوروبا، فاز فريق جالطة سراي التركي، على نظيره بودو جليمت النرويجي، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد رامز بارك، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتألق النيجيري فيكتور أوسيمين ليسجل هدفين لفريق جالطة سراي التركي في الدقيقتين 3 و33، قبل أن يكمل ثلاثية الفريق التركي يونس أكغون بالدقيقة 60، فيما سجل هدف الفريق النرويجي الوحيد لاعبه أندرياس هيلمرزن بالدقيقة 80.

ترتيب جالطة سراي وبودو جليمت في دوري أبطال أوروبا

بتلك النتيجة يرفتع رصيد جالطة سراي إلى 6 نقاط في المركز الحادي عشر، بعد فوزه في مباراتين وخسارة مباراة، بينما تجمد رصيد بودو جليمت عند نقطتين في المركز 26.

محمد صلاح بديلا، سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

فيما أعلن آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل الريدز لمواجهة آينتراخت فرانكفورت الألماني، التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب دويتشه بنك بارك ضمن الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، على دكة بدلاء الريدز أمام آينتراخت فرانكفورت.



تشكيل ليفربول أمام آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل ليفربول أمام آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، آندي روبرتسون

خط الوسط: كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي، فلوريان فيرتز

خط الهجوم: كودي جاكبو، هوجو إيكيتيكي، ألكسندر إيزاك

ويجلس على مقاعد بدلاء ليفربول كلا من فريدري ودمان، كورنيل ميسكير، جو جوميز، واتارا إندو، ميلوش كيركيز، أليكسس ماك أليستر، محمد صلاح، كونور برادلي، فيدريكو كييزا، ريو نجوموها.

وكان محمد صلاح تلقى انتقادات جماهيرية واسعة بعد خسارة ليفربول الأخيرة في منافسات الدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد بهدفين لهدف، إذ فشل في تقديم المستويات المأمولة منه، كما أضاع فرصًا محققة.



ليفربول يحدد بديل محمد صلاح من بورنموث

فيما كشفت تقارير صحفية، بأن نادي ليفربول حدد الدولي الغاني أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث كبديل طويل الأمد للنجم محمد صلاح، مع استعداد النادي للتعاقد مع لاعب بورنموث في يناير المقبل، بعد ظهور بند في عقده يسمح برحيله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.