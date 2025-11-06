بعد رأس الحكمة، خبير اقتصادي يكشف عن صفقات استثمارية ضخمة في مطروح

18 حجم الخط

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن مشاركة مصر في القمة العالمية للتنمية الاجتماعية بـالدوحة تأتي بالتوازي مع تصاعد الفلسفة التنموية المصرية التي تُعلي من شأن الاستثمار في الإنسان بوصفه المحور الأهم لتحقيق التنمية المستدامة، متجاوزة بذلك البُعد الاقتصادي البحت للنمو.

الرضا الاجتماعي.. المعيار الحقيقي للنجاح التنموي

وأكد "الحسيني"، خلال تصريحات بقناة النيل للأخبار، أن النجاح التنموي يُقاس بمستوى الرضا الاجتماعي، والذي يعتمد على عدة محاور أساسية، في مقدمتها السلام والأمان، وخلق فرص عمل للشباب، ووجود قطاع صحي قوي ومتماسك.

صفقات استثمارية ضخمة في مطروح.. ومرحلة جديدة من التنمية

وكشف عن قرب توقيع حزمة استثمارية ضخمة خلال الأيام المقبلة، تشمل مشروعًا تنمويًّا في منطقة "علم الروم" بمحافظة مطروح، وذلك بعد إعلان وكالة رويترز أن شركة الديار القطرية وقعت اتفاقًا بقيمة 29.7 مليار دولار لتطوير المنطقة، مع احتمالية صفقة استثمارية جديدة في “سامحة” بمطروح.

وأوضح أن هذه المشاريع تمثل نقلة نوعية في الاستثمار القومي، وتسير بالتوازي مع مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي، بما يساهم في تحقيق التوزيع العادل للسكان ويمنع تحول المحافظات الحدودية إلى مناطق طاردة.

وأشار إلى أن الدولة رفعت كفاءة القطاع الصحي بنسبة تتراوح بين 20% و70% خلال السنوات العشر الماضية، لافتًا إلى أن الكثافة السكانية تمثل التحدي الأكبر أمام أي تطوير يتم في هذا القطاع.



كما أشاد بمبادرات الدولة الرئاسية مثل «حياة كريمة» و«تكافل وكرامة»، باعتبارها نماذج عملية للاستثمار في الفرد وبناء الإنسان المصري.

انتقاد لأداء المجتمع المدني: “مش دوره يعمل سوق رمضان”

وفي سياق متصل، وجّه "الحسيني" انتقادًا مباشرًا لمنظمات المجتمع المدني في مصر، مؤكدًا أن أدائها ما زال دون المستوى المطلوب مقارنة بالنماذج العالمية.

وقال بوضوح: «المجتمع المدني مش دوره يعمل سوق رمضان، دوره يطلق برامج تنموية مستدامة للشباب والأسر لخلق فرص عمل حقيقية».

وطالب بضرورة تفعيل دور وزارة التضامن الاجتماعي في الرقابة على أداء تلك المنظمات، لضمان التزامها بمسؤولياتها التنموية الفعلية.

الإصلاح الاقتصادي أساس النجاح

واختتم "الحسيني" تصريحاته بالتأكيد على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2014 كان هو الأساس الذي مكّن الدولة من تنفيذ أكثر من 13 ألف مشروع استثماري خلال العقد الأخير، بفضل تطوير البنية التحتية وتوفير الحوافز الاستثمارية التي جعلت مصر مركز جذب قوي للاستثمارات الإقليمية والدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.