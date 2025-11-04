الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

استمرار حملات التحصين في جميع المحافظات

وزارة الزراعة: السيطرة الكاملة على العترة الجديدة من الحمى القلاعية “SAT 1”

فيروس الحمى القلاعية
فيروس الحمى القلاعية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي السيطرة الكاملة على العترة الجديدة من فيروس الحمى القلاعية (SAT 1)، التي تم تسجيلها داخل الجمهورية في شهر يوليو 2025، مؤكدة استمرار تنفيذ حملات التحصين في جميع المحافظات.

إنتاج اللقاح المحلي والإبلاغ الدولي

أوضحت الوزارة أن معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية تمكن من عزل العترة الجديدة وإنتاج 8 ملايين جرعة من اللقاح محليًا، تم الإعلان عنها رسميًا لدى المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH)، في إطار التزام مصر الكامل بالشفافية الدولية في مجال الصحة الحيوانية.

حملة قومية شاملة للتحصين

وأطلقت الهيئة العامة للخدمات البيطرية حملة قومية موسعة للتحصين ضد العترة الجديدة على مستوى الجمهورية، تضمنت تنفيذ التحصين الحلقي الطارئ حول البؤرة المكتشفة، وتفعيل إجراءات الاستجابة السريعة، إلى جانب أعمال الترصد الوبائي والتقصي والتوعية المجتمعية.

وحتى الآن تم تحصين نحو 5 ملايين رأس من الماشية، فيما تتواصل الحملة لرفع المستويات المناعية للحيوانات بجميع المحافظات.

تأمين الأسواق والإجراءات الميدانية

وفي إطار تأمين الأسواق التي تمثل محورًا رئيسيًا في حركة تداول الحيوانات، نفذت مديريات الطب البيطري خطة شاملة للتحصين داخل الأسواق بواسطة لجان بيطرية متخصصة، مع عقد ندوات إرشادية للتجار والمربين حول طرق الوقاية وأهمية التحصين، وتطهير الأسواق عقب انتهاء أعمال البيع والشراء.

كما تم تنفيذ خطة لتأمين الأسواق بالتعاون مع المحافظين لتقديم الدعم الأمني واللوجستي، فضلًا عن المتابعة الميدانية اليومية من خلال لجان إشرافية برئاسة مديري المديريات البيطرية.

وأظهرت التقارير الميدانية أن الوضع الوبائي مستقر في جميع المحافظات، من بينها قوص بقنا، ودارو بأسوان، وبلقاس بالدقهلية، والحامول بكفر الشيخ، وطيبة بالإسكندرية، دون رصد أي حالات إصابة جديدة أو بلاغات بالحمى القلاعية، سواء في المشروعات الحكومية أو الخاصة.

تطمين المربين والمواطنين

وأكدت وزارة الزراعة أن الوضع الوبائي الحالي تحت السيطرة التامة بفضل كفاءة اللقاح المحلي وجاهزيته العالية، مشيرة إلى توفير جميع المستلزمات واللقاحات في المديريات البيطرية.
ودعت الوزارة المربين إلى تقديم حيواناتهم للتحصين عبر اللجان الثابتة والمتحركة أو التواصل مع الخط الساخن للخدمات البيطرية في حال تعذر الوصول إلى اللجان.

الجهود التوعوية

ونفذت الوزارة منذ تسجيل العترة الجديدة وحتى الآن نحو 4970 ندوة إرشادية للتجار والمربين بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي بطرق الوقاية والتعامل السليم مع الحيوانات.

سلامة اللحوم المطروحة للمستهلك

كما طمأنت الوزارة المواطنين بأن اللحوم المطروحة في الأسواق آمنة تمامًا شريطة أن تكون من مصادر موثوقة ومذبوحة داخل المجازر الرسمية، حيث يتم إجراء الكشف البيطري الكامل على الذبائح للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

استمرار الجهود لحماية الثروة الحيوانية

واختتمت وزارة الزراعة بيانها بالتأكيد على استمرار جهودها لضمان سلامة الثروة الحيوانية واستقرار الوضع الصحي البيطري في مصر، داعية جميع المربين إلى التعاون مع اللجان البيطرية حفاظًا على سلامة الحيوانات والإنتاج الحيواني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الزراعة فيروس الحمى القلاعية الحمي القلاعية SAT شهر يوليو 2025 حملات التحصين

مواد متعلقة

تنسيق مصري أردني للشراكة في إنتاج بذور وتقاوي المحاصيل الاستراتيجية

الزراعة: تدريب 660 طالبًا لمكافحة سوسة النخيل وتوعية مزارعي القمح بالآفات في 24 محافظة

مفاوضات مصرية مع الدومينكان لفتح أسواق الكاريبي أمام الموالح والرمان

الزراعة تطلق خطا ساخنا للإبلاغ عن حالات الحمى القلاعية وتكثف حملات التحصين

تحصين 800 ألف رأس ماشية خلال الأسبوع الأول من الحملة القومية الثالثة

وزير الري: السد العالي حصن الأمان للمصريين وأعظم المنشآت المائية في تاريخ مصر الحديث

الزراعة: تحصين أكثر من 421 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

الزراعة: إزالة 20 حالة تعدٍّ وتطهير 50 مسقى ومصرف خلال أسبوع

الأكثر قراءة

بالرقم القومي، اعرف نتيجة قرعة الحج السياحي لموسم 1447 هـ

زيادة جديدة في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم، عيار 21 يسجل هذا الرقم

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراضٍ وعقارات لإقامة كباري لتوسعة الدائري بالقاهرة والجيزة وقنا

كأس العالم للناشئين، منتخب مصر يتقدم بالهدف الأول أمام هايتي (صور)

تعادل مثير بين وادي دجلة وحرس الحدود في الدوري المصري

"السياحة والآثار" تعلن نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي

موقع عبري: مئات السائحين الإسرائيليين محاصرون في ميناء سودا اليوناني

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، مكانة أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها

هل يجوز وهب صلاة النوافل للميت؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من السنة النبوية، الآداب الشرعية في كيفية البدء بالسلام وترتيبه

المزيد
الجريدة الرسمية