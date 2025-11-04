وزارة الزراعة: السيطرة الكاملة على العترة الجديدة من الحمى القلاعية “SAT 1”

استمرار حملات التحصين في جميع المحافظات

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي السيطرة الكاملة على العترة الجديدة من فيروس الحمى القلاعية (SAT 1)، التي تم تسجيلها داخل الجمهورية في شهر يوليو 2025، مؤكدة استمرار تنفيذ حملات التحصين في جميع المحافظات.

إنتاج اللقاح المحلي والإبلاغ الدولي

أوضحت الوزارة أن معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية تمكن من عزل العترة الجديدة وإنتاج 8 ملايين جرعة من اللقاح محليًا، تم الإعلان عنها رسميًا لدى المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH)، في إطار التزام مصر الكامل بالشفافية الدولية في مجال الصحة الحيوانية.

حملة قومية شاملة للتحصين

وأطلقت الهيئة العامة للخدمات البيطرية حملة قومية موسعة للتحصين ضد العترة الجديدة على مستوى الجمهورية، تضمنت تنفيذ التحصين الحلقي الطارئ حول البؤرة المكتشفة، وتفعيل إجراءات الاستجابة السريعة، إلى جانب أعمال الترصد الوبائي والتقصي والتوعية المجتمعية.

وحتى الآن تم تحصين نحو 5 ملايين رأس من الماشية، فيما تتواصل الحملة لرفع المستويات المناعية للحيوانات بجميع المحافظات.

تأمين الأسواق والإجراءات الميدانية

وفي إطار تأمين الأسواق التي تمثل محورًا رئيسيًا في حركة تداول الحيوانات، نفذت مديريات الطب البيطري خطة شاملة للتحصين داخل الأسواق بواسطة لجان بيطرية متخصصة، مع عقد ندوات إرشادية للتجار والمربين حول طرق الوقاية وأهمية التحصين، وتطهير الأسواق عقب انتهاء أعمال البيع والشراء.

كما تم تنفيذ خطة لتأمين الأسواق بالتعاون مع المحافظين لتقديم الدعم الأمني واللوجستي، فضلًا عن المتابعة الميدانية اليومية من خلال لجان إشرافية برئاسة مديري المديريات البيطرية.

وأظهرت التقارير الميدانية أن الوضع الوبائي مستقر في جميع المحافظات، من بينها قوص بقنا، ودارو بأسوان، وبلقاس بالدقهلية، والحامول بكفر الشيخ، وطيبة بالإسكندرية، دون رصد أي حالات إصابة جديدة أو بلاغات بالحمى القلاعية، سواء في المشروعات الحكومية أو الخاصة.

تطمين المربين والمواطنين

وأكدت وزارة الزراعة أن الوضع الوبائي الحالي تحت السيطرة التامة بفضل كفاءة اللقاح المحلي وجاهزيته العالية، مشيرة إلى توفير جميع المستلزمات واللقاحات في المديريات البيطرية.

ودعت الوزارة المربين إلى تقديم حيواناتهم للتحصين عبر اللجان الثابتة والمتحركة أو التواصل مع الخط الساخن للخدمات البيطرية في حال تعذر الوصول إلى اللجان.

الجهود التوعوية

ونفذت الوزارة منذ تسجيل العترة الجديدة وحتى الآن نحو 4970 ندوة إرشادية للتجار والمربين بمختلف المحافظات، بهدف رفع الوعي بطرق الوقاية والتعامل السليم مع الحيوانات.

سلامة اللحوم المطروحة للمستهلك

كما طمأنت الوزارة المواطنين بأن اللحوم المطروحة في الأسواق آمنة تمامًا شريطة أن تكون من مصادر موثوقة ومذبوحة داخل المجازر الرسمية، حيث يتم إجراء الكشف البيطري الكامل على الذبائح للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

استمرار الجهود لحماية الثروة الحيوانية

واختتمت وزارة الزراعة بيانها بالتأكيد على استمرار جهودها لضمان سلامة الثروة الحيوانية واستقرار الوضع الصحي البيطري في مصر، داعية جميع المربين إلى التعاون مع اللجان البيطرية حفاظًا على سلامة الحيوانات والإنتاج الحيواني.

