محافظ الدقهلية يتابع أعمال إنشاءات السوق الدائم بالمنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال إنشاء وتجهيز الفرع الثاني لسوق المحافظة الدائم بشارع عبد السلام عارف بجوار قوات الأمن المركزي بمدينة المنصورة، لمتابعة الموقف التنفيذي لإنشاء السوق تحت إشراف حي غرب المنصورة.

ووجه " المحافظ " رئيس حي غرب المنصورة بتكثيف الأعمال والتشطيبات النهائية وسرعة الانتهاء من جميع التجهيزات، تمهيدًا للافتتاح في أقرب وقت، مع الالتزام الكامل بقوائم أسعار معلنة وثابتة تقل عن نظيرها في الأسواق.

وأكد " مرزوق " على أن الهدف من أسواق المحافظة الدائمة هو توفير السلع والمنتجات سواء كانت (خضروات أو فاكهة أو لحوم أو دواجن أو أسماك أو ألبان أو بقوليات أو سلع تموينية ) بأعلى جودة وأقل سعر من خلال عرض السلع من قبل المنتجين والموردين مباشرة والقضاء على الوسطاء.

وأشار " المحافظ " إلى أنه سيتم إنشاء سلسلة من الأسواق الدائمة في جميع المراكز والمدن، لمحاربة الغلاء، وضبط الأسعار، وتخفيف العبء عن الأسر، وتوفير السلع الاستراتيجية بكميات مناسبة.

وخصصت المحافظة عدة خطوط للتواصل وتقديم الشكاوى أو الملاحظات على أداء السوق أو الأسعار، وذلك من خلال أرقام الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة / 0502316644 / 0502314880 / 0502327792 من التليفون الأرضي أو المحمول، أو علي رقم 114 من التليفون الأرضي.

