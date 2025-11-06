نقابة السينمائيين تنعى السيناريست أحمد عبد الله

18 حجم الخط

نعت نقابة المهن السينمائية، السيناريست الراحل أحمد عبد الله، الذي رحل بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 60 عامًا.

وأصدرت النقابة نعيًا جاء فيه: “تنعي نقابة المهن السينمائية ببالغ الأسى رحيل المؤلف والسيناريست الكبير أحمد عبد الله أحد نوابغ الكتابة السينمائية، وقال نقيب السينمائيين مسعد فودة أنه شعر بحزن شديد ويتقدم بالتعزية لجمهور أحمد عبد الله الذي أحب أعماله سواء المسرحية والتي قدمها في بداياته وحقق فيها نجاحًا مهمًّا، ثم مسيرته السينمائية والتى رافق فيها صديقه ورفيق رحلته المخرج الكبير سامح عبد العزيز الذى رحل عن دنيانا، ويبدو أن القدر شاء أن يرحلا عنا فى فترة قصيرة ليلحقا ببعضهما ونخسر مخرج ومؤلف من الوزن الثقيل”.

وأضاف فودة: تلقت نقابة السينمائيين ومجلس إدارتها وأعضائها نبأ رحيل أحمد عبد الله بحزن كبير، لأن مبدع بمكانة أحمد عبد الله أثرى الساحة الفنية، ونقل الواقع فى اعمال الحارة والشارع المصري مثل"الناظر" والفرح" و"كباريه" و"ليلة العيد" وعشرات الأعمال المهمة".



ولد السيناريست أحمد عبد الله في حي بين السرايات في القاهرة يوم أبريل 1965، تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة، وقام خلال دراسته الجامعية بكتابة مسرحيات مأخوذة عن مسرحيات عالمية بتصرف منه على خشبة مسرح الجامعة.



بدأ العمل للمسرح بعد تخرجه مباشرة، وقدم (عالم قطط)، ثم (ألابندا)، ثم (حكيم عيون)، قبل أن ينطلق في مشواره السينمائي بمشاركة نجوم الكوميديا في العقد الأول من القرن العشرين بداية من (عبود على الحدود) حتى (غبي منه فيه)، مرورًا بأفلام مثل (كركر) و(يانا ياخالتي) قبل أن يلتقي عام 2008 بشريكه في النجاح المخرج سامح عبدالعزيز، ليبدأ معه نوع جديد تماما من الكتابة السينمائية، ليقدم معه أفلام (كباريه، الفرح، الليلة الكبيرة) ومسلسل (الحارة). يكتب أحمد عبدالله الشعر وله ديوان منشور، وكذلك بعض الأغاني التي قدمت في مسرحياته، وكذلك أغنية للمطربة الراحلة ذكرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.