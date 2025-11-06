الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نقابة السينمائيين تنعى السيناريست أحمد عبد الله

أحمد عبد الله، فيتو
أحمد عبد الله، فيتو
18 حجم الخط

نعت نقابة المهن السينمائية، السيناريست الراحل أحمد عبد الله، الذي رحل بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 60 عامًا.

 

وأصدرت النقابة نعيًا جاء فيه: “تنعي نقابة المهن السينمائية ببالغ الأسى رحيل المؤلف والسيناريست الكبير أحمد عبد الله أحد نوابغ الكتابة السينمائية، وقال نقيب السينمائيين مسعد فودة أنه شعر بحزن شديد ويتقدم بالتعزية لجمهور أحمد عبد الله الذي أحب أعماله سواء المسرحية والتي قدمها في بداياته وحقق فيها نجاحًا مهمًّا، ثم مسيرته السينمائية والتى رافق فيها صديقه ورفيق رحلته المخرج الكبير سامح عبد العزيز الذى رحل عن دنيانا، ويبدو أن القدر شاء أن يرحلا عنا فى فترة قصيرة ليلحقا ببعضهما ونخسر مخرج ومؤلف من الوزن الثقيل”.

 

وأضاف فودة: تلقت نقابة السينمائيين ومجلس إدارتها وأعضائها نبأ رحيل أحمد عبد الله بحزن كبير، لأن مبدع بمكانة أحمد عبد الله أثرى الساحة الفنية، ونقل الواقع فى اعمال الحارة والشارع المصري مثل"الناظر" والفرح" و"كباريه" و"ليلة العيد" وعشرات الأعمال المهمة".


ولد السيناريست أحمد عبد الله في حي بين السرايات في القاهرة يوم  أبريل 1965،  تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة، وقام خلال دراسته الجامعية بكتابة مسرحيات مأخوذة عن مسرحيات عالمية بتصرف منه على خشبة مسرح الجامعة. 


بدأ العمل للمسرح بعد تخرجه مباشرة، وقدم (عالم قطط)، ثم (ألابندا)، ثم (حكيم عيون)، قبل أن ينطلق في مشواره السينمائي بمشاركة نجوم الكوميديا في العقد الأول من القرن العشرين بداية من (عبود على الحدود) حتى (غبي منه فيه)، مرورًا بأفلام مثل (كركر) و(يانا ياخالتي) قبل أن يلتقي عام 2008 بشريكه في النجاح المخرج سامح عبدالعزيز، ليبدأ معه نوع جديد تماما من الكتابة السينمائية، ليقدم معه أفلام (كباريه، الفرح، الليلة الكبيرة) ومسلسل (الحارة). يكتب أحمد عبدالله الشعر وله ديوان منشور، وكذلك بعض الأغاني التي قدمت في مسرحياته، وكذلك أغنية للمطربة الراحلة ذكرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد عبد الله السيناريست أحمد عبد الله أحمد عبد الله المؤلف

الأكثر قراءة

نيوكاسل يضرب أتلتيك بلباو بثنائية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

باير ليفركوزن يخطف فوز صعب من بنفيكا بهدف في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، نيوكاسل يتقدم على أتلتيك بلباو بهدف في الشوط الأول

بدء غلق محور 3 يوليو كليا، تعرف على التحويلات المرورية الجديدة

رئيس الوزراء السوداني: الجيش سيحرر مدينة الفاشر وكل مناطق دارفور

الأرصاد الجوية تحدد أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

وفاة السيناريست أحمد عبدالله عن عمر ناهز الـ 60 عاما

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل صحية

أمين الفتوى: البناء الإلهي للإنسان يقوم على العبادة والعمران والتزكية (فيديو)

ماذا كان يقرأ الرسول قبل صلاة الفجر؟

المزيد
الجريدة الرسمية