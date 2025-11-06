بعد نشر خريطة الأمطار، محافظة الإسكندرية تحسم مصير الدراسة اليوم بالمدارس

18 حجم الخط

تنفي محافظة الإسكندرية، برئاسة الفريق أحمد خالد حسن، ما تم تداوله من شائعات عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول تعطيل الدراسة اليوم، مشددة على استمرار الدراسة اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 في جميع المدارس.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين بتحري الدقة والتأكد من مصدر الأخبار قبل نشرها أو نقلها أو تداولها، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية للمحافظة.

وفي سياق متصل، تواصل الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع أحياء المحافظة وشركة الصرف الصحي من رفع درجات الاستعدادات والطوارئ تحسبًا لسقوط الأمطار وإجراء نموذج المحاكاة لتأكيد جاهزية الشنايش للأمطار.

وكانت الأرصاد الجوية كشفت عن خريطة سقوط الأمطار اليوم الخميس وأشارت إلى فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.



كما يوجد فرص ضعيفة جدًّا لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

