اتحاد الصحفيين العرب يطالب الدعم السريع بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين

طالب الاتحاد العام للصحفيين العرب قوات الدعم السريع بالإفراج عن الصحفيين السودانيين المعتقلين لديها والكشف عن مصير المفقودين في مدينة الفاشر ومعسكر أبو شوك أثناء وبعد اندلاع المواجهات الاخيرة حيث كان يوجد ما يقارب 20 صحفيًا وصحفية داخل المدينة لحظة تصاعد القتال.



وطبقًا للمعلومات الواردة من الفاشر تمكن 12 صحفيًا من النجاة والوصول الى مدينة طويلة بسلام، في الوقت الذي تم فيه اعتقال خمسة صحفيين من بينهم الصحفي معمر إبراهيم الذى اعتقل بعد سيطرة مليشيات الدعم السريع على المدينة، ولا يزال أوضاع سبعة صحفيين مجهولة حتي الان بعد انقطاع الاتصال بهم بشكل كامل.



وأكد اتحاد الصحفيين السودانيين، أنه يتابع بقلق بالغ مصير المفقودين والمعتقلين.



وطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب كافة منظمات الإعلام الدولية المعنية بحرية الصحافة الى التحرك العاجل لتأمين سلامة الصحفيين والعمل على ضمان إطلاق سراح المحتجزين منهم إلى جانب المصور الصحفي ابراهيم جبريل ابكر الذى ظهر فى مقطع فيديو متداول مع عدد من الأسرى لدى قوات الدعم السريع وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا ضد الصحفيين بموجب القانون الدولي الإنساني ومواثيق حرية.

