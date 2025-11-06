الخميس 06 نوفمبر 2025
العثور على جثة "مسن" داخل شقته في الاسكندرية

الإسكندرية، فيتو
شهد شارع بورسعيد التابع لمنطقة باب شرقي الإسكندرية، العثور على جثة شخص داخل شقته بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

 

وأوضحت التحريات أن الجثة التي تم العثور عليها، لشخص مسن ويعيش بمفرده ولا توجد شبهة جنائية في العثور على الجثة وأن الوفاة طبيعية.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة باب شرق يفيد ورود بلاغ عن انبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية بشارع بورسعيد نطاق دائرة باب شرقى.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وتبين أن العقار محل الواقعة مكون من 6 طوابق وأن الرائحة تنبعث من الطابق الأخير بذات العقار، وتم فتح الباب وتمت المعاينة، وعقب إنهاء الإجراءات تم نقل الجثمان إلى المشرحة والغرض علي جهات التحقيق.

