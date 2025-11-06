العثور على جثة "مسن" داخل شقته في الاسكندرية

18 حجم الخط

شهد شارع بورسعيد التابع لمنطقة باب شرقي الإسكندرية، العثور على جثة شخص داخل شقته بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وأوضحت التحريات أن الجثة التي تم العثور عليها، لشخص مسن ويعيش بمفرده ولا توجد شبهة جنائية في العثور على الجثة وأن الوفاة طبيعية.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة باب شرق يفيد ورود بلاغ عن انبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية بشارع بورسعيد نطاق دائرة باب شرقى.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وتبين أن العقار محل الواقعة مكون من 6 طوابق وأن الرائحة تنبعث من الطابق الأخير بذات العقار، وتم فتح الباب وتمت المعاينة، وعقب إنهاء الإجراءات تم نقل الجثمان إلى المشرحة والغرض علي جهات التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.