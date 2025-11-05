الخميس 06 نوفمبر 2025
أخبار مصر

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

درجات الحرارة، فيتو
درجات الحرارة غدا، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  درجات الحرارة غدا الخميس  ، ويسود طقس  خريفى معتدل مائل للحرارة على  أغلب الأنحاء،،مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

txt

شديد الحرارة على هذه المناطق، توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدا

txt

طقس الغد، تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق


الطقس غدا فى  الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  فى أول الليل مائل للبرودة فى أخره و فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   19  ودرجة الحرارة العظمى 28

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 29

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  17 و درجة الحرارة العظمى 29

بنها: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى  27

الإسكندرية:درجة الحرارة: 18 ودرجة الحرارة العظمى 26

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 25

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 26  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 15  و درجة الحرارة العظمى 26

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 25

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 28

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 28

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى  29

السويس: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى: 29

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 34

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 29

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 28

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  19 ودرجة الحرارة العظمى 28  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة  الحرارة العظمى 29

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 18  ودرجة الحرارة العظمى:  30

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  18 ودرجة الحرارة العظمى 31

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 32

أسوان: درجة الحرارة  21  ودرجة الحرارة العظمى 34  
 

