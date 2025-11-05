الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
18 حجم الخط

يستضيف ملعب الاتحاد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند، مساء اليوم الأربعاء في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، مرحلة الدوري لموسم 2025/26.

ومن المتوقع تواجد النجم المصري عمر مرموش على دكة بدلاء مانشستر سيتي ضد بوروسيا دورتموند.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، جون ستونز، روبن دياز، ريان آيت نوري.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، سافينيو.

خط الوسط الهجومي: تيجاني ريندرز، فيل فودين، جيريمي دوكو.

خط الهجوم: هالاند. 

ويسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم للحصول على دفعة قوية قبل مباراته النارية المرتقبة ضد ليفربول، يوم الأحد المقبل، في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند

تنطلق مباراة مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

ويمتلك نادي مانشستر سيتي 7 نقاط، بعدما فاز في مباراتين وتعادل في واحدة، مثلما هو الحال مع بوروسيا دورتموند.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر سيتي بوروسيا دورتموند دوري ابطال اوروبا ليفربول مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند دورتموند مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند مباراة مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند هالاند عمر مرموش

مواد متعلقة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مان سيتي ضد بوروسيا دورتموند بأبطال أوروبا

بمشاركة مرموش، مان سيتي يفوز على بورنموث 1/3 ويرتقي لوصافة الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

وقفة للمحصلين بشركة مياه القاهرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم

9 صور ترصد أول زيارة لرئيس قيرغيزستان لمصر ولقائه السيسي

تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

رئيس قرغيزستان يهنئ السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير

تفاصيل ضبط المتهم في فيديو قطع اليد بالدقهلية، النيابة تبدأ التحقيق مع الجاني وجراحة عاجلة للضحية

10 معلومات عن قرغيزستان تزامنا مع استقبال السيسي للرئيس صادير جباروف في زيارته التاريخية لمصر

بعد خطابه بالمصرية، علاء مبارك يعلق على فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك

خدمات

المزيد

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأربعاء 5-11-2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-11-2025 بالأسواق

تعرف على سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل سجود التلاوة سنة أم فرض؟ وما الذي يقوم مقامه؟ الإفتاء تجيب

الحب في زمن النبوة، لمحات من قصة مغيث وبريرة

متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟ وما أفضل أوقاتها؟

المزيد
الجريدة الرسمية