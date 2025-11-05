الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل إنتر ميلان لمباراة كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان
إنتر ميلان
18 حجم الخط

أعلن الروماني كريستيان كيفو مدرب فريق إنتر ميلان الإيطالي التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهته، ضد نظيره كايرات ألماتي الكازاخستانى، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

تشكيل إنتر ميلان ضد كايرات ألماتي 

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: كارلوس أوجوستو – يان بيسيك – ستيفان دي فري – فيديريكو ديماركو.

خط الوسط: دينزل دومفريس – نيكولو باريلا – دافيد فراتيسي – بيوتر زيلينسكي.

الهجوم: لاوتارو مارتينيز – فرانشيسكو بيو إسبوزيتو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إنتر ميلان الإيطالي إنتر ميلان كايرات ألماتي كايرات دوري ابطال اوروبا

مواد متعلقة

مرموش بديلا، جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

لامين يامال يقود هجوم برشلونة لمباراة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، كاراباج أجدام يتقدم على تشيلسي بثنائية في الشوط الأول

باريس سان جيرمان يكشف طبيعة إصابة أشرف حكيمي ومدة غيابه

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

تجديد حبس صاحب محل هواتف 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة مقتل صغير الإسماعيلية

باريس سان جيرمان يكشف طبيعة إصابة أشرف حكيمي ومدة غيابه

مرموش بديلا، جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

نقابة المهن الرياضية تنظم مؤتمر الاتحاد العالمي للتربية البدنية

حفيد مرقص باشا: جدي منع كارتر من سرقة آثار توت عنخ آمون (فيديو)

مصرع طالب تحت عجلات أتوبيس مدارس في المجمع التعليمي بالإسماعيلية

تعديل تعريفة خطوط النقل العام والأجرة، الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات مهمة للقاهرة

خدمات

المزيد

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم الأربعاء

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح مدى التحذير من التعرُّض لجسد الإنسان وأعضائه بالبيع والشراء

هل تُقبل صلاة من يقطع رحمه؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز الكلام أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية