حازم المنوفي: انخفاض أسعار السلع الغذائية قريبا

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن الأسواق المصرية تشهد خلال الفترة الأخيرة انخفاضًا تدريجيًا في أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، وذلك بفضل توافر المعروض وتحسن حركة التداول داخل الأسواق، إلى جانب الجهود المبذولة لضبط الأسعار وتحقيق التوازن بين مصالح التاجر والمستهلك.

انخفاض أسعار السكر

وأوضح المنوفي أن أسعار السكر سجلت تراجعًا واضحًا خلال الأيام الماضية، حيث تتراوح حاليًا بين 24 و30 جنيهًا للكيلوجرام، بعد أن تجاوزت في فترات سابقة حاجز الـ35 جنيهًا، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على بداية استقرار سوق السلع الغذائية.

انخفاض أسعار البيض

كما أشار إلى أن أسعار البيض شهدت انخفاضًا ملحوظًا، إذ يتراوح سعر الطبق حاليًا بين 130 و150 جنيهًا، متوقعًا استمرار هذا الاتجاه النزولي مع زيادة الإنتاج المحلي وتحسن منظومة النقل والتوزيع.

أسعار الألبان اليوم

وفيما يخص أسعار الألبان، أوضح المنوفي أن سعر اللبن الجاموسي يتراوح بين 30 و40 جنيهًا للكيلوغرام، بينما سعر اللبن البقري يتراوح بين 15 و22 جنيهًا، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار الأعلاف مؤخرًا كان له دور كبير في تراجع تكاليف الإنتاج.

وأشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من الانخفاضات في أسعار العديد من السلع الغذائية، خاصة مع استمرار استقرار سعر الصرف وتوسع الدولة في دعم سلاسل الإمداد والتوزيع، مشددًا على أهمية مواصلة الجهود الرقابية لضمان وصول السلع للمستهلك بأسعار عادلة وجودة مناسبة.

