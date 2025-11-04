الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

القسام: عثرنا على جثة جندي إسرائيلي في حي الشجاعية

كتائب الشهيد عز
كتائب الشهيد عز الدين القسام، فيتو

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها عثرت اليوم الثلاثاء، على جثة أحد جنود الاحتلال القتلى شرق حي الشجاعية خلال عمليات البحث والحفر المتواصلة داخل ما يسمى بـ "الخط الأصفر"، وجاري ترتيب إجراءات تسليمها للاحتلال.

عمليات البحث عن الجثامين داخل الخط الأصفر

وأكدت القسام في بيان أن دخول المعدات الهندسية ومرافقة طواقم من الكتائب للصليب الأحمر في عمليات البحث عن الجثامين داخل "الخط الأصفر" ساهم بشكلٍ كبير في سرعة انتشال الجثث، وأدى إلى العثور على العديد منها.

 مساء الأحد، سلّمت كتائب القسام جثث 3 أسرى إسرائيليين بعد العثور عليها.

عملية طوفان الأقصى

وتعود إحدى الجثث التي سلمتها "القسام" لقائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة آساف حمامي الذي قتل خلال عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.

 يأتي ذلك في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس و"إسرائيل" الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وفقًا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الجريدة الرسمية
