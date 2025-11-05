الأربعاء 05 نوفمبر 2025
أخبار مصر

تحرك استراتيجي جديد في قطاع البترول.. اتفاقيات توسع نطاق البحث والتنمية بخليج السويس

اجتماع مجلس الوزراء،
اجتماع مجلس الوزراء، فيتو
قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز جهود البحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق حيوية بخليج السويس. 

ويخول هذا المشروع وزير البترول والثروة المعدنية صلاحية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول لتنفيذ هذه الأنشطة الحيوية.

ويغطي نطاق التعاقد المقترح منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت، وهما من المناطق الواعدة والاستراتيجية في خليج السويس، وتأتي هذه الخطوة لتؤكد التزام الدولة بتعظيم الاستفادة من مواردها الهيدروكربونية الكامنة في هذه المنطقة الغنية بالثروات الطبيعية.

وتأتي هذه الموافقة في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، وتوطيد الدور الريادي للكيانات الوطنية في قطاع البترول والغاز. ويهدف هذا التوجه إلى دعم قدرات هذه الكيانات وزيادة مساهمتها في عمليات البحث والتنمية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد البترولية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية بشكل مباشر في زيادة العائد الاقتصادي للدولة والهيئة المصرية العامة للبترول. ويتحقق ذلك من خلال تعظيم حجم الإنتاج وخفض تكلفة العمليات، مما يعزز من الكفاءة التشغيلية والربحية للقطاع بأكمله.

علاوة على ذلك، يتضمن المشروع رفع نسبة المكون المحلي في عمليات البحث والتنمية والاستغلال، وهو ما يعزز من قدرة القطاع على تحقيق معدلات نمو مستدامة ويساهم في توطين الصناعة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل ويدعم جهود التنمية الشاملة.

