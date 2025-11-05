الأربعاء 05 نوفمبر 2025
بقرار من المحافظ، صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين بالنادي الإسماعيلي

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم الأربعاء، الدكتور طارق رحمي رئيس اللَّجنة المؤقتة المُشَكَّلة بقرار وزير الشباب والرياضة لإدارة النادي الإسماعيلي.

 

الاسماعيلي يحقق فوزا غاليا أمام كهرباء الاسماعيلية 2-1 في الدوري الممتاز

محافظ الإسماعيلية يتفقد شارع العشريني ويوجِّه برفع الإشغالات وتغريم أصحابها (صور)

 

أبرز الحضور خلال اللقاء

 

جاء ذلك بحضور علي حسين الأسود أمين الصندوق باللجنة المؤقتة لإدارة النادي الإسماعيلي.

واستهل محافظ الإسماعيلية، اللقاء بالترحيب بالدكتور طارق رحمي، مؤكدًا على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم المتاحة للجهاز التنفيذي بمحافظة الإسماعيلية لخدمة النادي الإسماعيلي.

 

صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين

ووجه المحافظ، بسرعة صرف مرتبات العاملين بالنادي الإسماعيلي "عن شهر أكتوبر"، كدعم مادي من محافظة الإسماعيلية، دعما للعاملين وحفاظًا على استقرار الأوضاع داخل النادي الإسماعيلي.

وخلال اللقاء، تم عرض ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتحسين الأوضاع داخل النادي الإسماعيلي، وأوجه دعم المحافظة للنادي في مختلف القطاعات.

ومن جانبه، وجَّه الدكتور طارق رحمي رئيس اللجنة، الشكر لمحافظ الإسماعيلية على دعمه للنادي الإسماعيلي خلال الفترة الماضية، وكذلك استمرار الدعم والتعاون المشترك لخدمة النادي الإسماعيلي.

وجديرًا بالذكر، أن محافظ الإسماعيلية كان قد وجَّه بدعم النادي الإسماعيلي بكافة الإمكانيات المتاحة للجهاز التنفيذي بالمحافظة، حيث شمل الدعم صرف مرتبات العاملين بالنادي لمدة ٤ أشهر "يوليو، أغسطس، سبتمبر، وأكتوبر ٢٠٢٥"، علاوة على جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في أعمال صيانة ورفع كفاءة المركبات، والنظافة والإنارة العامة.

