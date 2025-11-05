المؤبد لعامل وتغريمه 500 ألف جنيه بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المؤبد لعامل، وتغريمه مبلغ مالي قدره 500 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانونى، وذلك بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان.

كانت أحالت النيابة العامة المتهم:- "يوسف ع ي ط" - ٢١ سنة - مقيم شارع عبد التواب صالح من شارع احمد عرابي دائرة قسم أول شبرا الخيمة - يعمل / عامل، في الجناية رقم ٩٠٢٢ لسنة ٢٠٢٥ اول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ٢١٥٢ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٥/٥/١٨ بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، أحرزا جوهرين مخدرين (الاندازول كاربوكساميد - الفينيثيل أمين)، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتابع أمر الإحالة أنه أحرز سلاحًا أبيض (سكين) دون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.