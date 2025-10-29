الأربعاء 29 أكتوبر 2025
خارج الحدود

بوتين يعلن إطلاق وحدة طاقة نووية خلال تجربة الغواصة بوسيدون

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إطلاق وحدة طاقة نووية خلال تجربة الغواصة "بوسيدون" مكنتها من "اجتياز مدة زمنية محددة".

وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنهم اختبروا الغواصات المسيرة تحت الماء والتي تعمل بمحرك نووي، مضيفا: يمكن إطلاقها من الغواصات، وقد رأينا هذا النجاح الكبير.

وتابع الرئيس الروسي: لا يوجد مثيل لـ "بوسيدون" في العالم من حيث السرعة أو العمق، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وأشاد بوتين بقوة جهاز "بوسيدون"، مؤكدا أنها أكبر بكثير من قوة "سارمات".

 

