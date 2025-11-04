بوتين: منظومة بوريفيستنيك تفوقت على جميع أنظمة الصواريخ في العالم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء: إن منظومة بوريفيستنيك تفوقت على جميع أنظمة الصواريخ المعروفة في العالم من حيث مدى الطيران.

بوتين: القوات الروسية لم تمنع سفينة الناتو من إجراء استطلاع

وأضاف الرئيس الروسي بوتين: القوات الروسية لم تمنع سفينة الناتو من إجراء استطلاع في منطقة اختبار صاروخ بوريفيستنيك.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إطلاق وحدة طاقة نووية خلال تجربة الغواصة "بوسيدون" مكنتها من "اجتياز مدة زمنية محددة".

بوتين يعلن إطلاق وحدة طاقة نووية خلال تجربة الغواصة بوسيدون

وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنهم اختبروا الغواصات المسيرة تحت الماء والتي تعمل بمحرك نووي، مضيفا: يمكن إطلاقها من الغواصات، وقد رأينا هذا النجاح الكبير.

وتابع الرئيس الروسي: لا يوجد مثيل لـ "بوسيدون" في العالم من حيث السرعة أو العمق، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وأشاد بوتين بقوة جهاز "بوسيدون"، مؤكدا أنها أكبر بكثير من قوة "سارمات".

