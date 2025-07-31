طريقة عمل سلطة الفتوش على الطريقة الأصلية

طريقة عمل سلطة الفتوش، سلطة الفتوش من أطباق السليمة اللبنانية الشهيرة التي لها عشاق كثيرون على مستوى العالم لمذاقها المميز.

وطريقة عمل سلطة الفتوش، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل سلطة الفتوش.

مكونات عمل سلطة الفتوش:

2 كوب من الخس المقطع

2 حبة طماطم متوسطة الحجم مقطعة مكعبات

1 حبة خيار مقطعة شرائح

1 حبة فلفل أخضر أو ألوان مقطعة مكعبات صغيرة

1 حبة بصل أخضر مفروم

نصف كوب بقدونس مفروم

ربع كوب نعناع طازج مفروم

1 رغيف خبز عربي مقطع ومحمص أو مقلي حتى يصبح مقرمش

ربع كوب زيت زيتون

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة دبس رمان (اختياري)

1 ملعقة صغيرة سماق

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

طريقة عمل سلطة الفتوش:

في وعاء كبير، ضعي الخس، الطماطم، الخيار، الفلفل، البصل، البقدونس، والنعناع وقلبيهم جيدا.

في وعاء صغير، اخلطي زيت الزيتون، عصير الليمون، دبس الرمان، السماق، الملح، والفلفل حتى يتجانس الخليط.

أضيفي التتبيلة إلى الخضروات وقلبي السلطة جيدا لتتوزع النكهات.

قبل التقديم مباشرة، أضيفي الخبز المقرمش وقلبي برفق حتى لا يفقد قرمشته.

قدمي سلطة الفتوش باردة بجانب المشويات أو أي طبق رئيسي.

يمكن إضافة شرائح الفجل أو الجزر لمزيد من القرمشة.

يفضل تحضير التتبيلة قبل وقت قصير من التقديم للحفاظ على نضارة الخضروات.

يمكن تحميص الخبز في الفرن بدلا من القلي ليكون أخف وصحي أكثر.

طريقة عمل سلطة الفتوش

ولعمل سلطة الكول سلو

مكونات عمل الكول سلو:

1 كوب من الكرنب المفروم ناعم.

1/2 كوب من الجزر المبشور.

1/4 كوب من البصل الأخضر (اختياري).

1/2 كوب من المايونيز.

2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض أو خل التفاح.

ملعقة صغيرة من السكر.

1/2 ملعقة صغيرة من الملح.

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود (اختياري).

طريقة عمل الكول سلو:-

في وعاء كبير، اخلطي الملفوف المفروم مع الجزر المبشور.

في وعاء آخر صغير، امزجي المايونيز مع الخل والسكر والملح والفلفل الأسود، ثم قلبي جيدًا حتى تتجانس المكونات.

اسكبي خليط المايونيز فوق مزيج الملفوف والجزر، وقلبي المكونات جيدًا حتى تغطي الصلصة كل المكونات.

غطي الوعاء واتركي الكول سلو في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى تتمازج النكهات.

يمكن إضافة بعض المكونات مثل الزبيب أو التفاح المفروم لإضفاء طعم مميز.

يمكن تعديل كمية الخل والسكر حسب الذوق الشخصي.

يفضل تناول الكول سلو في اليوم التالي لضمان الحصول على أفضل نكهة.

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